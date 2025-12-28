Зеленски се срещна с Марк Карни за "справедлив и траен мир" (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе среща и с министър-председателя на Канада Марк Карни. В началото на срещата Карни поздрави украинския лидер и заяви, че има „условия и възможности за справедлив и траен мир“. „Но това изисква готовността на Русия“, каза Карни. Според него последните масирани руски атаки срещу Киев показват колко важна е продължаващата подкрепа за Украйна.
Още помощ от Канада за Украйна
Канадският премиер обяви и допълнителни 2,5 милиарда долара икономическа помощ за Украйна.
President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy is meeting with Mark Carney right now— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2025
At the start of the meeting, Carney greeted the Ukrainian leader and said that there are “conditions and opportunities for a just and lasting peace.”
“But this requires Russia’s readiness,” Carney… https://t.co/oYAw7oAk4M pic.twitter.com/2lBGdHeI9E
Зеленски благодари на Карни за подкрепата и каза, че нощните удари срещу Украйна показват, че руският президент Владимир Путин не иска мир. Украинският държавен глава обяви, че очаква много конструктивна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
Припомняме, че малко по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще". "Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високо равнище - с президента Тръмп, в най-близко бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.