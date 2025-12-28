Кабинетът подаде оставка:

Зеленски се срещна с Марк Карни за "справедлив и траен мир" (ВИДЕО)

28 декември 2025, 08:24 часа 397 прочитания 0 коментара
Зеленски се срещна с Марк Карни за "справедлив и траен мир" (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе среща и с министър-председателя на Канада Марк Карни. В началото на срещата Карни поздрави украинския лидер и заяви, че има „условия и възможности за справедлив и траен мир“. „Но това изисква готовността на Русия“, каза Карни. Според него последните масирани руски атаки срещу Киев показват колко важна е продължаващата подкрепа за Украйна.

Още помощ от Канада за Украйна

Канадският премиер обяви и допълнителни 2,5 милиарда долара икономическа помощ за Украйна.

Зеленски благодари на Карни за подкрепата и каза, че нощните удари срещу Украйна показват, че руският президент Владимир Путин не иска мир. Украинският държавен глава обяви, че очаква много конструктивна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че малко по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще". "Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високо равнище - с президента Тръмп, в най-близко бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Володимир Зеленски Марк Карни мирно споразумение канада война Украйна мир Украйна мирен план
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес