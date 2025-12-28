Зеленски се срещна с Марк Карни за "справедлив и траен мир" (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе среща и с министър-председателя на Канада Марк Карни. В началото на срещата Карни поздрави украинския лидер и заяви, че има „условия и възможности за справедлив и траен мир“. „Но това изисква готовността на Русия“, каза Карни. Според него последните масирани руски атаки срещу Киев показват колко важна е продължаващата подкрепа за Украйна.

Още помощ от Канада за Украйна

Канадският премиер обяви и допълнителни 2,5 милиарда долара икономическа помощ за Украйна.

Зеленски благодари на Карни за подкрепата и каза, че нощните удари срещу Украйна показват, че руският президент Владимир Путин не иска мир. Украинският държавен глава обяви, че очаква много конструктивна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Припомняме, че малко по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще". "Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високо равнище - с президента Тръмп, в най-близко бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.