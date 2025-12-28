Излъгахме за Купянск, но на война е така: Руско признание. Местни помагат на руснаците в Донбас, твърди украински о.з. полковник

"Болна точка тази седмица беше Купянск, където нашите сили първоначално окупираха различни райони, което беше шумно съобщено като превземане на целия град, само за да бъдат изтласкани с контраофанзивни действия. Тази ситуация е нормална за голяма война и информационните и психологически цели са ясни". Това е дословен цитат от днешния сутрешен обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Цитатът е нещо, което трябва да се помни!
Ироничното е, че вчера, 27 декември, руски Z-канали, по-пряко свързани с руското военно министерство, пак почнаха да лъжат, че руснаците превзели Купянск. Пуснаха се и видеокадри с твърдения на руски военни за успешното поредно "превземане" на града от руската армия, удобно заснети в затворени помещения, за да не може да бъде направена лесна геолокализация. Истината за Купянск обаче не може да бъде скрита, тя излиза постоянно, включително с признания и разкази на руски войници какво стана там – като по-долното, в което има твърдение, че от 220 руски войници, хвърлени наскоро в боеве в Купянското направление, само 40 оцелели. А руската военна полиция припечелвала допълнително от трагедията – ако имаш пари да се откупиш да не те пращат на първа линия, супер. Ако не ...:
As "proof of control over Kupiansk," Kremlin media published videos of assault commanders filmed indoors, not even outside, claiming they're clearing the city of "small enemy gangs hiding in burrows." https://t.co/aFF4I0D3MD pic.twitter.com/xSXVlHIMSi— WarTranslated (@wartranslated) December 27, 2025
Russian occupier Evgeny described massive Kupiansk front losses where 220 troops entered and only 40 survived. He claimed military police tortured soldiers in basements for money before sending them to the frontline where none returned. pic.twitter.com/wV4JL2SOha— WarTranslated (@wartranslated) December 27, 2025
Светът обаче не е черно-бял и в това отношение доста показателна е публикация в профила във Facebook на о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Той твърди, че местни жители в Донбас помагат активно на руските войници, като ги укриват и им дават цивилни дрехи, за да се маскират за щурмови операции. Машовец конкретно говори за боевете при Константиновка, но подчертава, че изглежда това "масово" се е случвало и при Купянск, и при Покровск - Още: Путин пак сипе заплахи от бункера след нови доклади за военни успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)