Излъгахме за Купянск, но на война е така: Руско признание. Местни помагат на руснаците в Донбас, твърди украински о.з. полковник

28 декември 2025, 11:47 часа 285 прочитания 0 коментара
"Болна точка тази седмица беше Купянск, където нашите сили първоначално окупираха различни райони, което беше шумно съобщено като превземане на целия град, само за да бъдат изтласкани с контраофанзивни действия. Тази ситуация е нормална за голяма война и информационните и психологически цели са ясни". Това е дословен цитат от днешния сутрешен обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Цитатът е нещо, което трябва да се помни!

Още: Раздадоха медалите за пълен провал в Купянск: Z-каналите вкупом реват предколедно (ВИДЕО)

Ироничното е, че вчера, 27 декември, руски Z-канали, по-пряко свързани с руското военно министерство, пак почнаха да лъжат, че руснаците превзели Купянск. Пуснаха се и видеокадри с твърдения на руски военни за успешното поредно "превземане" на града от руската армия, удобно заснети в затворени помещения, за да не може да бъде направена лесна геолокализация. Истината за Купянск обаче не може да бъде скрита, тя излиза постоянно, включително с признания и разкази на руски войници какво стана там – като по-долното, в което има твърдение, че от 220 руски войници, хвърлени наскоро в боеве в Купянското направление, само 40 оцелели. А руската военна полиция припечелвала допълнително от трагедията – ако имаш пари да се откупиш да не те пращат на първа линия, супер. Ако не ...: 

Светът обаче не е черно-бял и в това отношение доста показателна е публикация в профила във Facebook на о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Той твърди, че местни жители в Донбас помагат активно на руските войници, като ги укриват и им дават цивилни дрехи, за да се маскират за щурмови операции. Машовец конкретно говори за боевете при Константиновка, но подчертава, че изглежда това "масово" се е случвало и при Купянск, и при Покровск - Още: Путин пак сипе заплахи от бункера след нови доклади за военни успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)

