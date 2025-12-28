Войната в Украйна:

Наглост: Русия ще продължи да бомбардира Украйна, докато не стане "приятелска" (ВИДЕО)

28 декември 2025, 11:27 часа 581 прочитания 0 коментара
Наглост: Русия ще продължи да бомбардира Украйна, докато не стане "приятелска" (ВИДЕО)

Русия ще продължи да бомбардират Украйна, докато тя не стане „приятелска“. Просто трябва да се уверим, че този момент наближава, каза заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков. „Много бих искал да видя Украйна като страна, приятелска на Русия", надява се Рябков. Той си мечтае за страна, където правата на руснаците и рускоезичните са напълно възстановени и гарантирани. Още: Путин пак сипе заплахи от бункера след нови доклади за военни успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мечтите са безплатни, а Русия - нагла

"Където са възстановени правата на каноничната Руска православна църква. Където има грижа за хората, а не просто тоталитарна линия, която не допуска абсолютно никакви отклонения и има за цел да елиминира всичко-всичко-всичко", допълни Рябков. 

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където се очаква да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Според кореспондента на "Укринформ", двустранните разговори са планирани да започнат в 20:00 часа българско време, в частната резиденция на Тръмп, Мар-а-Лаго, във Флорида. Срещата ще бъде отворена за медиите. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, министърът на икономиката Олексий Соболев, началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Андрий Хнатов, съветникът в президентската администрация Александър Бевз и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

От американска страна, освен Тръмп, в разговорите ще участват неговият специален пратеник Стив Виткоф, старши съветник и зет Джаред Кушнер и други длъжностни лица.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Сергей Рябков мирно споразумение война Украйна мир Украйна мирен план
