Русия ще продължи да бомбардират Украйна, докато тя не стане „приятелска“. Просто трябва да се уверим, че този момент наближава, каза заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков. „Много бих искал да видя Украйна като страна, приятелска на Русия", надява се Рябков. Той си мечтае за страна, където правата на руснаците и рускоезичните са напълно възстановени и гарантирани. Още: Путин пак сипе заплахи от бункера след нови доклади за военни успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)

‼️Russians will keep bombing Ukraine until it becomes “friendly”



“We just need to make sure this moment comes closer,” Deputy Foreign Minister Ryabkov said.



“I would very much like to see Ukraine as a country friendly to Russia.



A country where the rights of Russians and…

"Където са възстановени правата на каноничната Руска православна църква. Където има грижа за хората, а не просто тоталитарна линия, която не допуска абсолютно никакви отклонения и има за цел да елиминира всичко-всичко-всичко", допълни Рябков.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където се очаква да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Според кореспондента на "Укринформ", двустранните разговори са планирани да започнат в 20:00 часа българско време, в частната резиденция на Тръмп, Мар-а-Лаго, във Флорида. Срещата ще бъде отворена за медиите. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, министърът на икономиката Олексий Соболев, началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Андрий Хнатов, съветникът в президентската администрация Александър Бевз и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

От американска страна, освен Тръмп, в разговорите ще участват неговият специален пратеник Стив Виткоф, старши съветник и зет Джаред Кушнер и други длъжностни лица.

