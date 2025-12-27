Над 50% от оръжията, използвани от ВСУ на фронта, вече се произвеждат в Украйна

Повече от половината от оръжията, използвани в момента от украинските въоръжени сили, се произвеждат в Украйна. Фактически целта, поставена от президента Володимир Зеленски - делът на украинското оръжие на фронта да надхвърли 50%, вече е постигната. Това заяви украинският министър-председател Юлия Свириденко пред "Канал 24".

През 2025 г. над 75% от всички бюджетни разходи за закупуване на оръжие и военна техника са били насочени към украински производители. Това означава, че по-голямата част от държавните средства за тази година са били изразходвани за вътрешно производство за отбрана, отбеляза Свириденко.

По-рано същото показаха и данните от доклад на Министерството на отбраната на Украйна, публикуван на сайта му. От януари до юли 2025 г. Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната към министерството е сключила редица договори с украински производители, като бюджетните разходи за този период са били с 158 милиарда гривни повече, отколкото през същия период на 2024 година. В резултат на това делът на произведените в страната оръжия и военна техника се е увеличил до 71,4%. За сравнение, от януари до юли 2024 г. тази цифра е била 44,1%, се казва в доклада.

Най-силен растеж се наблюдава при дроновете. Над 95% от средствата, отпуснати за закупуване на дронове, са били предоставени на украински производители.

За първи път в историята Украйна влезе в топ 100 на най-големите производители на оръжие