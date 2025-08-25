4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 25 - 31 август 2025

Четири зодиакални знака ще изпитат рядка, дълбока връзка в душата си, започвайки от 25 август 2025 г. Когато Венера навлезе в Лъв, любовта и красотата придобиват величествените черти на този зодиакален знак, правейки ни много по-смели в подхода си към любовта и връзките.

Овен

Овен, ще изпитате рядка, дълбока връзка в душата си, започвайки от 25 август, когато Венера ще добави елемент на оптимизъм и надежда в живота ви. Ако Сатурн във вашия знак ви е направил песимистично настроени по отношение на идеята за любов, тази красива енергия ще ви помогне да приветствате и да повярвате отново в любовта.

Венера в Лъв е необикновена, драматична и вълнуваща. Като огнен знак, вие се чувствате сякаш сте отново в стихията си, готови да покорите света и да станете победители. Венера не само трансформира романтичния ви сектор, но и ще подобри други области от живота ви. Нова идея или хоби може да ви донесе вдъхновение и мотивация, за да работите върху целите си за бъдещето.

Венера в Лъв също активира финансовия ви сектор, което ви позволява да бъдете по-практични с финансовите си цели. Венера събужда амбицията ви и стремежа ви към постижения, правейки ви още по-неудържими от обикновено.

Лъв

Лъв, енергийната промяна, която Венера във вашия знак носи, ви позволява да се свържете с романтичен партньор на по-дълбоко ниво. Това може да бъде възможност за поука, показваща ви защо динамиката на връзката е подложена на изпитание. Преживяванията, които сте преживели, са се трансформирали и ще продължат да се променят. През следващите няколко седмици бъдете честни и прозрачни. Не позволявайте на миналото да диктува или изкривява възгледите ви за любовта. Прегърнете красивата енергия, която Венера във вашия знак ще ви донесе.

Докато Венера е във вашия знак, използвайте творческата си енергия чрез проект и я използвайте като начин за включване на изцеление. Като цяло, това ще ви помогне да бъдете осъзнати, състрадателни и разбиращи в сферата на любовта.

Ако сте крили неща от партньора си, това ще бъде идеалният момент да бъдете уязвими и да изразите любовта си по драматичен и ярък начин, което в крайна сметка ще ви помогне да укрепите романтичните си връзки.

Везни

Везни, Венера в Лъв създава омайваща енергия, която ще ви завладее. В началото ще изпитате дълбока връзка със себе си. Докато Венера в Лъв може (и ще) подобри взаимоотношенията ви, това ще се окаже още по-благоприятно за връзката ви със самия себе си, тъй като силата на Лъва ще ви покаже защо трябва да имате по-добра връзка със себе си.

Сатурн в Овен може би ви е накарал да забравите защо е трябвало да излеете любов върху себе си, преди да пожертвате сърцето си и да го дадете на другите. Венера в Лъв ви позволява да събудите онези части от себе си, които излъчват. Ще видите собствената си красота, сила и смелост. Венера е тук и за да ви покаже потенциала, който имате, невероятните неща, които можете да създадете, и прекрасните идеи, които може да сте развили. Венера в Лъв може да ви помогне да прегърнете възходите и паденията, които сте преживели с любовта, но определено ще ви помогне да си простите, ако все още сте съсредоточени върху миналото.

Водолей

Водолей, считано от 25 август, ще изпитате рядка, дълбока връзка, защото този транзит ще ви накара да се чувствате емоционално уязвими. Разбирането как да балансирате любовта с работата си също ще бъде тема на този транзит. Ако сте се фокусирали върху работата и не сте обръщали внимание на любимите си хора, тези проблеми могат да бъдат решени, тъй като Венера в Лъв ви показва, че присъствието е важно за взаимоотношенията.

Следващите няколко седмици ще внесат повече топлина, грижа и емпатия в живота ви. Венера ще ви покаже, че романтичната връзка включва двама души, които са един за друг. С Меркурий в същия знак, от вас ще се очаква както да говорите, така и да слушате. Пригответе се да продължите еволюцията си през този период - а с Марс също във въздушен знак, бихте могли да имате великолепни възможности да направите любовната си история наистина вълшебна.

