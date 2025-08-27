След 80 години: Намериха картина, открадната от нацистите (СНИМКА)

Италианска живописна творба, открадната от нацистите от еврейски търговец на изкуство в Амстердам, се появи на сайт на брокер на имоти в Аржентина повече от осем десетилетия след изчезването ѝ, съобщи BBC. Снимка от обявата показва картината "Портрет на дама" на Джузепе Гисланди, окачен над диван в къща край Буенос Айрес, която някога е принадлежала на високопоставен нацистки чиновник, емигрирал в Южна Америка след Втората световна война.

На възраст над 50 000 години: В Индонезия откриха най-старата картина в света

Откритието

Картината, включена в международната база данни на изгубени по време на войната произведения на изкуството, е проследена, след като имотът бил пуснат за продажба от дъщерята на бившия нацист, съобщава холандският вестник AD.

Още: Топ 10 на най-скъпите картини в света

Творбата е сред стотиците произведения, разграбени от колекцията на търговеца на изкуство Жак Гоудстикер, който по време на войната помагал на други евреи да избягат. Самият Гоудстикер загинал при инцидент в морето, докато се опитвал да напусне Нидерландия, и е погребан в Англия.

More than 80 years after it was looted by the Nazis from a Jewish art dealer in Amsterdam, a portrait by an Italian master has been spotted on the website of an estate agent advertising a house for sale in Argentina.https://t.co/VdjUf3lgH4 — blakandblack (@blakandblack) August 26, 2025

Принудителна продажба

Над 1100 произведения от колекцията му били закупени чрез принудителна продажба от висши нацисти след смъртта му, сред които райхсмаршал Херман Гьоринг. Част от тях били възстановени след войната в Германия и изложени в амстердамския Рейксмузеум като част от националната колекция. Единственият наследник на Гоудстикер, снаха му Марей фон Сахер, получи 202 от тези произведения през 2006 г., пише AD. Но една картина – портрет на графиня Колеони от къснобароковия портретист Джузепе Гисланди – оставаше в неизвестност досега.

Разследването на AD открива военновременни документи, според които творбата е попаднала в ръцете на Фридрих Кадгиен, офицер от СС и финансов съветник на Гьоринг. Той избягал в Швейцария през 1945 г., след това се преместил в Бразилия, а по-късно в Аржентина, където се превърнал в успешен бизнесмен, предаде БГНЕС.

Още: Странен човешки косъм и надпис: При гаражна разпродажба изскочи отдавна изгубена картина на Ван Гог (СНИМКА)

Кадгиен – описан от американски разследващи като „змия от най-низш порядък“ – умира през 1979 г. Според американско досие, цитирано от AD, за него е било записано: „Изглежда разполага със значителни активи, може още да бъде от полза за нас.“

Вестникът твърди, че в продължение на години е търсил контакт с двете дъщери на Кадгиен в Буенос Айрес за разговори относно баща им и липсващите произведения, но без успех. Решаващият пробив настъпил, когато една от сестрите обявила за продажба семейния дом чрез агенция за луксозни имоти.

Продадоха на търг картина на освободен от плен командир на "Азов" (СНИМКИ)

Оригинал

„Няма причина да се смята, че това е копие“, заявяват Анелис Куул и Пери Схрир от Нидерландската агенция за културно наследство, след като прегледали снимките за AD. Всички опити за контакт със семейството след откриването на снимката са били неуспешни. Една от дъщерите отговорила на журналистите: „Не знам каква информация искате от мен и не знам за коя картина говорите.“

Още: Празно платно на известен художник се продава на търг за 1,1 милиона долара (СНИМКА)

Адвокатите на наследниците на Гоудстикер заявиха, че ще направят всичко възможно да върнат произведението. „Семейството ми има за цел да възстанови всяка една творба, открадната от колекцията на Жак, и да върне неговото наследство“, каза Марей фон Сахер.

Невролози разкриха очарованието на „Момичето с перлената обица“