Силно земетресение разтърси Дагестан (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд от 5,5 по Рихтер разтърси Дагестан. Епицентърът е бил в Каспийско море, на 28 км източно от Избербаш, на дълбочина 10 км. В столицата Махачкала хората са излезли на улицата, уплашени от труса. Земетресението е било усетено и в някои райони на Азербайджан и Тбилиси.

Земетресение от 4,4 разтърси румънския окръг Горж

Трусове в Турция

Припомняме, че на 25 август 2025 г. бе регистрирано поредното земетресение в Турция. То бе с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер и бе регистрирано в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, съобщи Анадолската агенция. Трусът е от 15:21 ч., с дълбочина 5,5 км. Това бе поредното силно земетресение в Съндъргъ след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на земетресението бяха ранени 29 души. След оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

