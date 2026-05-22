4 зодии, чиито връзки "ще изживеят Ренесанс" между 22 и 31 май 2026

Връзките на 4 зодии ще се подобрят значително през седмицата от 25 до 31 май 2026 г. Това е момент, в който трябва да промените посоката в романтичния си живот, независимо дали сте го планирали, или не.

Това не означава непременно раздяла, а само това, че нищо не може да остане същото завинаги. Растежът е неизбежен, особено като се има предвид астрологията тази седмица. Във вторник, 26 май, Луната е в квадратура с Венера, представлявайки повратна точка, когато трябва да предприемете действия. Синята пълна луна в Стрелец в неделя, 31 май, е също толкова интензивна. От вас се иска да изберете посока и да прегърнете растежа и изцелението.

Рак

Без значение колко невероятна е връзката ви, тя винаги може да се подобри, Раци. Във вторник, 26 май, Северният възел в Риби се подравнява със Слънцето в Близнаци, което носи възможност за развитие на духовната връзка, която имате с партньора си. Дори ако любовта ви е започнала по-практично, все пак можете да започнете да чувствате, че вселената ви е събрала. Прегърнете нови преживявания или започнете да говорите по тема, в която никога преди не сте се задълбочавали.

Ако сте необвързани, тази енергия ви призовава да прегърнете интуицията си и връзката си с духовния свят. Насърчава ви да излезете от всякакви рутини и да опитате нещо ново. Не се страхувайте да поемете риск през този период или да предприемете импровизирано пътуване. Всичко, което правите през това време, носи божествена цел, така че не забравяйте да останете отворени за любовта.

Овен

В сряда, 27 май, Луната във Везни се подравнява с Меркурий в Близнаци, помагайки ви да проведете важен разговор с любовта на живота си. Това е време да бъдете честни с партньора си и със себе си, Овни. Прегърнете емоциите си, вместо да се криете от тях, и не виждайте чувствителността си като слабост. Създайте безопасно пространство с партньора си и споделете всичко, което чувствате и за което мечтаете. Позволете му да направи същото. Подхождайте към всеки разговор с цел да разберете, а не с цел да докажете нещо.

Ако сте необвързани, очаквайте предложение за любов. Ще получите съобщение от някой, който е мислил за вас. Това може да е някой от настоящия ви живот или от миналото ви, макар и не непременно бивш. Без дори да се опитвате, сте привлекли интереса на този човек и намеренията му са искрени. Въпреки че това може да е предизвикателство за способността ви да приемате, не се съмнявайте в това, което казват, колкото и красиво да е чувството.

Стрелец

Без значение колко дълго сте с настоящия си партньор, по-дълбока любов все още е възможна за двама ви, Стрелци. Макар идеята за безусловна любов да звучи сладко, реалността е, че докато не сте видели някого в най-лошото му състояние, не можете наистина да кажете, че любовта е безусловна. С преминаването на астероида Церера в Близнаци в четвъртък, 28 май, този тип любов започва да се развива. Само не забравяйте, че безусловната любов не означава безусловно приемане. Позволено ви е да имате здравословни граници.

Ако сте необвързани, имайте предвид, че няма нищо лошо в това да искате повече. Не става въпрос за материални прояви на любов или други повърхностни аспекти на взаимоотношенията. Всичко се свежда до това да знаете какво заслужавате и да не приемате по-малко. Церера в Близнаци ви помага най-накрая да разберете защо чакането винаги си заслужава. Това е невероятно време на безусловна любов и най-накрая да се почувствате обгрижени по начините, които винаги сте заслужавали.

Козирог

Направете каквото е необходимо, за да се получи, Козирози. Венера в Рак образува квадратура със Сатурн в Овен в четвъртък, 28 май. Това не означава, че трябва да останете в нездравословна връзка или такава, в която просто се чувствате комфортно. Но има дълбоко важна връзка в живота ви, в която не сте инвестирали достатъчно. Приемали сте я за даденост и това е вашият призив да създадете повече време за този човек в живота си. Покажете как се чувствате, за да не оставите място за объркване или смесени сигнали.

Ако сте търсили любов, трябва да се уверите, че наистина се отдавате на нея. Това подравняване Венера-Сатурн създава нужда да приоритизирате романтичния си живот и да се опрете на здравословните си граници. Може би работата или семейните ви задължения са ограничили времето, което можете да прекарате в срещи. Ако обаче искате тази вечна любов, трябва да сте готови да направите някои промени.

