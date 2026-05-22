Украински удар спря половината от производството на една от най-големите петролни рафинерии в Русия

22 май 2026, 0:27 часа 1076 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/Exilenova_plus
Четвъртият по големина нефтопреработвателен завод в Русия е спрял основна производствена мощност след атака с украински дрон в сряда, съобщиха в четвъртък за Ройтерс два източника от бранша, запознати пряко със ситуацията. Почти всички големи нефтопреработвателни заводи в централна Русия са били принудени да спрат или да намалят производството си след украинските атаки с дронове през последните дни, съобщи Ройтерс.

NORSI, който е вторият по големина производител на бензин в Русия, може да преработва 16 милиона тона петрол годишно, което се равнява на около 320 000 барела дневно. Спирането на инсталацията CDU-6 в NORSI ще доведе до рязък спад в производството на рафинерията, което ще добави още несигурност към енергийния сектор и доставките на гориво в Русия. Уредбата обикновено може да преработва 25 700 тона на ден, което се равнява на около 190 000 барела, и представлява 53% от общия капацитет на рафинерията.

Глеб Никитин, губернатор на руския регион Нижни Новгород, заяви в сряда, че в промишления обект е възникнал пожар. Генералният щаб на Украйна заяви, че е нанесъл удар по нефтопреработвателния завод на „Лукойл“ близо до Кстово в Нижни Новгород, който се намира на около 450 км източно от Москва. „Лукойл“ не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар. 

Лукойл война Украйна украински дрон украински дронове Кстово
Елин Димитров Редактор
