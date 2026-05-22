Украински удар спря половината от производството на една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Четвъртият по големина нефтопреработвателен завод в Русия е спрял основна производствена мощност след атака с украински дрон в сряда, съобщиха в четвъртък за Ройтерс два източника от бранша, запознати пряко със ситуацията. Почти всички големи нефтопреработвателни заводи в централна Русия са били принудени да спрат или да намалят производството си след украинските атаки с дронове през последните дни, съобщи Ройтерс.

NORSI, който е вторият по големина производител на бензин в Русия, може да преработва 16 милиона тона петрол годишно, което се равнява на около 320 000 барела дневно. Спирането на инсталацията CDU-6 в NORSI ще доведе до рязък спад в производството на рафинерията, което ще добави още несигурност към енергийния сектор и доставките на гориво в Русия. Уредбата обикновено може да преработва 25 700 тона на ден, което се равнява на около 190 000 барела, и представлява 53% от общия капацитет на рафинерията.

The General Staff confirmed the strike on the AVT-6 primary oil refining unit at the "Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez" refinery in Kstovo. This unit accounts for more than half of the refinery’s total primary processing capacity. pic.twitter.com/4VGnWazjQm — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

Глеб Никитин, губернатор на руския регион Нижни Новгород, заяви в сряда, че в промишления обект е възникнал пожар. Генералният щаб на Украйна заяви, че е нанесъл удар по нефтопреработвателния завод на „Лукойл“ близо до Кстово в Нижни Новгород, който се намира на около 450 км източно от Москва. „Лукойл“ не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

