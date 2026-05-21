Радев ще се подчини на Тръмп, а можеше да иска повече: Елена Поптодорова и Константин Вълков

Очевидно ще трябва да дадем разрешение за продължаване на престоя на американските военни самолети в София – нямаме друг ход, но трябва да има настойчива реакция на ниво правителство и за визите - с делегация, която да отиде в САЩ, а не през телефонни обаждания. Това заяви бившият ни посланик в САЩ Елена Поптодорова. Тя и журналистът Константин Вълков обърнаха внимание на следното – точно по военната тема, Румен Радев като премиер можеше да поиска повече пари в отбранителната сфера, а не да се хвърлят усилия за визите за българите в САЩ, които така или иначе все някога ще паднат.

"Румен Радев е поставен между чука и наковалнята", констатира Вълков, защото избирателите му не искат американските самолети в България - такива видими неща ще дразнят тези избиратели.

Ако бензинът в САЩ премине 5 долара на галон, Съединените щати ще се сринат – удобен момент е сега да поискаме във военно отношение повече от тях, каза Вълков пред bTV. Поптодорова добави, че предстои 250-та годишнина за раждането на САЩ (4 юли) и със сигурност Тръмп няма да иска войната в Иран да е като воденичен камък на врата му дотогава. Със сигурност американският президент ще трябва да прави компромис, добави тя, а Константин Вълков каза, че според него ще има „виетнамски компромис“ - всичко външно ще изглежда както трябва, но проблемите ще стоят. "Ниската популярност ще го принуди да приключи с тази война", уточни Вълков за Тръмп.

"Няма как президентът Тръмп просто да излезе от тази война, то трябва да бъде опаковано с някакво решение за Ормузкия проток", каза Поптодорова, която смята, че ако няма взаимоизгодно решение за Ормуз, нищо друго няма може да бъде договорено. Тя уточни – първата задача на Тръмп е да измисли нещо за отпушване на Ормузкия поток и горивата.

Вълков представи и смело виждане - според него Тръмп няма да изостави Тайван, защото там е технологичното сърце на света, няма да изостави и Европа. Само че Поптодорова напомни, че президентът на САЩ за пръв път каза, че Тайван не бива да предприема действия за независимост - обаче има закон в САЩ от 1979 за подкрепа на Тайван и Тръмп съответно е с вързани ръце от него.