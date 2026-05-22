Новият управител на ФЕД полага клетва

Кевин Уорш ще оглави Управлението за Федералния резерв на САЩ, след като положи клетва пред американския президент Доналд Тръмп. Това ще стане на церемония в Белия дом, предаде Ройтерс, като се позова на президентската администрация. Уорш беше утвърден за поста на 13 май с гласуване, преминало почти изцяло по партийна линия. Неговият предшественик Джером Пауъл ще остане в Управителния съвет на централната банка на САЩ до 2028 година.

56-годишният Уорш ще има четиригодишен мандат като президент на УФР и 14-годишен мандат като член на Управителния съвет на Федералния резерв. Тръмп го избра, разчитайки той да бъде гарант, че няма да има ново повишаване на лихвените проценти. Уорш отдавна изразява желание за понижаване на лихвите, съчетано със свиване на баланса на Федералния резерв.

Той ще поеме поста в момент, когато останалите членове на Управителния съвет обсъждат възможно увеличение на лихвите, за да овладеят инфлацията, предизвикана от войната на Тръмп с Иран. Според протокола от заседанието на 28–29 април, публикуван в сряда, мнозинството от ръководителите на Федералния резерв са преценили, че вероятно ще е необходимо допълнително затягане на паричната политика, ако инфлацията остане трайно над набелязаната от централната банка цел от 2%.

