НА ЖИВО: Тръмп и Нетаняху влезли в конфликт заради Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в конфликт по време на разговор относно по-нататъшните военни действия спрямо Иран, съобщиха Axios и The Wall Street Journal, позовавайки се на анонимни източници. Според информацията, разногласията между двамата се отнасят до различаващи се мнения относно преработено предложение, целящо да сложи край на конфликта с Иран, посочи ДПА.