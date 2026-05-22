САЩ и Иран са близо до споразумение, обявяват мир до часове?

САЩ и Иран, с посредничеството на Пакистан, са се споразумели за окончателния проект на споразумение, твърди Ал Арабия. Според телевизионния канал това вероятно ще бъде официално обявено през следващите няколко часа. Пакистан засили дипломатическите си усилия в четвъртък, за да ускори мирните преговори между САЩ и Иран, след като Техеран заяви, че преглежда последните отговори на Вашингтон, а президентът Доналд Тръмп предложи той да изчака няколко дни за „правилните отговори“ от Техеран, но също така е готов да възобнови атаките срещу страната.

Въпреки оптимизма, висш ирански източник заяви пред Reuters, че все още не е постигната споразумение, но разликите между страните намаляват. "Програмата на Иран за обогатяване на уран и контролът му над Ормузкия проток остават ключови пречки", казва неназованият източник.

Шест седмици след влизането в сила на крехкото прекратяване на огъня, преговорите за прекратяване на войната постигнаха малък напредък, а покачващите се цени на петрола предизвикаха опасения относно инфлацията и въздействието върху световната икономика. Тръмп е изправен и пред вътрешен натиск преди междинните избори през ноември, като рейтингът му на одобрение спадна близо до най-ниското си ниво, откакто се завърна в Белия дом заради скока в цените на горивата, предава Ал Арабия.

Министърът на вътрешните работи на Пакистан беше в Техеран в сряда. „Разговаряме с всички различни групи в Иран, за да рационализираме комуникацията и нещата да наберат скорост“, казва един от източниците. „Търпението на Тръмп е на изчерпване и е обезпокоително, но работим върху темпото, с което съобщенията се предават от двете страни“, добавя той. По-рано иранската информационна агенция ISNA съобщи, че началникът на пакистанската армия Асим Мунир ще пътува до Техеран в четвъртък за консултации.

Новите заплахи на Тръмп

„Повярвайте ми, ако не получим правилните отговори, ще стане много бързо. Всички сме готови“, каза Тръмп пред репортери в съвместната военна база Андрюс в сряда вечерта. На въпрос колко дълго ще чака, Тръмп отговори: „Може да отнеме няколко дни, но може да стане много бързо.“

Тръмп повтори решимостта си да не позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. „В последните етапи сме с Иран. Ще видим какво ще се случи. Или ще имаме сделка, или ще направим някои неща, които са малко неприятни, но се надяваме, че това няма да се случи“, каза Тръмп пред репортери по-рано през деня.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция предупреди срещу подновяване на атаките. „Ако агресията срещу Иран се повтори, обещаната регионална война този път ще се разпростре отвъд региона“, се казва в изявление.

Въпросът с Ормузкия проток

Иран представи последното си предложение на САЩ тази седмица. Описанията на Техеран показват, че той до голяма степен повтаря условия, които Тръмп преди това отхвърли, включително искания за контрол над Ормузкия проток, обезщетение за военни щети, отмяна на санкциите, освобождаване на замразени активи и изтегляне на американските войски. Ормузкият проток, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, е почти затворен от началото ѝ, причинявайки най-сериозното прекъсване на световните енергийни доставки в историята.

Същевременно стана ясно, че Иран и Оман обсъждат постоянна система за такси за преминаване през Ормузския пролив. Според информацията, Техеран предлага високи такси за търговските кораби и освобождаване от плащане за съюзници като Русия и Китай. Подобно предложение вече беше категорично отхвърлено от Доналд Тръмп. Подобна позиция се споделя и от Китай, като медии съобщиха, че по време на посещението на американския президент в Пекин Тръмп и Си Дзинпин са били единодушни, че преминаването през Ормузкия проток трябва да остане свободно.