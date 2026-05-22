Във войната срещу Иран: САЩ използвали двойно повече ракети от Израел в защита на своя съюзник

Американската армия е изчерпала голяма част от запасите си от усъвършенствани противоракетни прехващачи, след като е изразходвала много повече висококачествени боеприпаси за защита на Израел по време на военните действия с Иран, отколкото самите израелски сили са използвали. Това сочат оценките на Министерството на отбраната, ведяни от The Washington Post. Според трима американски служители, пожелали анонимност, за да обсъдят чувствителни въпроси, свързани със сигурността, дисбалансът подчертава степента, до която Вашингтон е поел тежестта на противодействие на иранските удари с балистични ракети по време на операция „Епична ярост“ и повдига въпроси относно военната готовност на САЩ и ангажиментите им за сигурност по света.

Съединените щати са изстреляли над 200 ракети-прехващачи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в защита на Израел – приблизително половината от общия инвентар на Пентагона – заедно с над 100 ракети-прехващачи Standard Missile-3 и Standard Missile-6, изстреляни от военноморски кораби в Източното Средиземноморие, заявиха американските служители, които, подобно на други в тази статия, са говорили при условие за анонимност, за да обсъждат чувствителни въпроси, свързани със сигурността. За разлика от тях, Израел е изстрелял по-малко от 100 от своите ракети-прехващачи Arrow и около 90 ракети-прехващачи David's Sling, някои от които са били използвани срещу по-малко сложни снаряди, изстреляни от подкрепяни от Иран групировки в Йемен и Ливан.

Военни анализатори заявиха, че данните, описани пред „The Post“, предлагат рядък поглед върху това как Съединените щати и Израел работят заедно. „Числата са поразителни“, казва Кели Гриеко, старши сътрудник в Центъра „Стимсън“. „Съединените щати поеха по-голямата част от мисията за противоракетна отбрана, докато Израел запази количествата в собствените си складове. Дори оперативната логика да беше разумна, Съединените щати остават с около 200 прехващачи THAAD и производствена линия, която не може да се справи с търсенето“, казва той.

Съюзниците на САЩ са притеснени

Недостигът на американски ракети-прехващачи разтревожи съюзниците на САЩ в Азия, особено Япония и Южна Корея, които разчитат на Съединените щати като средство за възпиране на потенциални заплахи от Северна Корея и Китай. „Този ​​законопроект рискува да бъде въведен в театри на военни действия, които нямат нищо общо с Иран“, казва Гриеко.

Американските и израелските представители редовно рекламират тясното си сътрудничество и силата на многопластовата система за противовъздушна отбрана на Израел. Но оценките на Министерството на отбраната предполагат по-неравномерна динамика. „Общо САЩ изстреляха около 120 ракети-прехващачи и атакуваха два пъти повече ирански ракети“, заяви служител на американската администрация.

Ако Съединените щати и Израел възобновят военните действия срещу Иран през следващите дни, както президентът Доналд Тръмп заплаши, американските военни вероятно ще изразходват още по-голям дял от ракети-прехващачи поради неотдавнашното решение на израелските военни да изключат някои от батареите си за противоракетна отбрана за поддръжка, заяви служител на администрацията. „Дисбалансът вероятно ще се изостри, ако боевете се възобновят“, казва служителят.

САЩ и Израел защитиха действията си

В изявление Пентагонът защити баланса на военните ресурси, използвани между Израел и Съединените щати. „Прехващачите на балистични ракети са само един инструмент в огромна мрежа от системи и възможности, които съставляват многопластова и интегрирана мрежа за противовъздушна отбрана“, казва Шон Парнел, главен говорител на Пентагона. „Както Израел, така и Съединените щати поеха отбранителната тежест по равно по време на операция „Епична ярост“, в която и двете страни използваха изтребители, системи за борба с безпилотни летателни апарати и различни други усъвършенствани възможности за противовъздушна и противоракетна отбрана с максимална ефективност“, добавя той.

Израелското правителство също защити подхода. „Операциите „Ревящият лъв“ и „Епична ярост“ бяха координирани на най-високо и най-близко ниво, в полза на двете страни и техните съюзници“, се казва в изявление на израелското посолство във Вашингтон. „САЩ нямат друг партньор с военната готовност, споделени интереси и възможности на Израел“, добавят оттам.

