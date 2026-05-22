Откриха тялото на българин след срутването на сградата в Германия

22 май 2026, 6:08 часа 1094 прочитания 0 коментара
Спасителните екипи са извадили трето тяло изпод развалините на срутилата се жилищна сграда в град Гьорлиц, Източна Германия, с което търсенето на останали под отломките хора е приключило, съобщи полицията, цитирана от ДПА. Смята се, че тялото е на обявен за изчезнал 48-годишен мъж, който е имал българско и германско гражданство, каза говорител на полицията. 

В сряда спасителите са открили тялото на 25-годишна румънска туристка, а няколко часа по-късно са намерили и тялото на 26-годишна жена.

"Медикът от службата за спешна помощ можа единствено да потвърди смъртта на двете жени", каза говорителят. Телата са били транспортирани до катедрата по съдебна медицина за по-нататъшно изследване. Резултатите се очакват през следващите дни.

В усиленото издирването на тримата изчезнали са участвали кучета следотърсачи, използвана е и тежка техника, включително багери, кранове и колесни товарачи. Спасителите са разчистили отломките дори с лопати и с голи ръце.

Жилищната сграда рухна в понеделник вечерта, като причините за това все още не са известни. В сградата е имало апартаменти под наем и жилища, предлагани на туристи, съобщава полицията. Първоначално за изчезнали са били обявени петима души, но впоследствие се оказало, че двама туристи са били на път към мястото, когато е станала трагедията.

Причината за срутването за момента не е установена, но според кмета на Гьорлиц Октaвиан Урсу то може да е причинено от газова експлозия. Полицията съобщи, че няколко часа след рухването на сградата е бил открит теч на газ, което е усложнило спасителните операции. Газовите инсталации около мястото са били изпразнени, за да се намали рискът от нови експлозии и издирването на хора под отломките е било възобновено.

Виолета Иванова
