Дъждът се завръща: За 20 области са в сила жълт и оранжев код

За 22 май 2026 г. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури за 20 области от страната. Оранжев код е в сила за Врачанска, Ловешка, Габровска, Пазарджишка и Пловдивска области.

Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България - североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 20°.

Времето в планините и морето

Над планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

