Хаменей може да блокира пътя към мир - уранът с почти оръжейно качество остава в Иран

Върховният лидер на Иран Моджатаба Хаменей е разпоредил уранът, който е почти с оръжейно качество, да не се изнася от Ислямската република в чужбина, съобщи Reuters на 21 май, позовавайки се на два високопоставени ирански източника. „Нареждането на върховния лидер, както и общото мнение в управляващите кръгове е, че запасите от обогатен уран не трябва да напускат страната“, е цитиран да казва един от тях.

Иранските власти считат, че изпращането на материала в чужбина би направило страната по-уязвима за бъдещи атаки от страна на САЩ или Израел.

"Изпълнимите варианти" пред Иран за обогатения уран

Иран по-рано беше изразил готовност да изнесе половината от запасите си от 60% обогатен уран, но тази позиция се промени след повтарящите се заплахи на американския президент Доналд Тръмп да нанесе удар по страната. За разработка на ядрено оръжие, за каквато се опасяват САЩ и Израел, е нужен уран с чистота от около 90 на сто.

Един от източниците заявява, че все още има „изпълними варианти“ за решаване на въпроса, включително разреждане на запасите под надзора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - ядрената агенция на ООН.

Тръмп може и да е разочарован

Твърди се обаче, че заповедта на Хаменей може да разочарова още повече американския президент Доналд Тръмп и да усложни преговорите за прекратяване на съвместната американско-израелска война срещу Иран.

Израелски представители казват пред агенцията, че Тръмп е уверил Израел, че запасите на Иран от високообогатен уран, необходими за производството на атомно оръжие, ще бъдат изнесени от страната и че всяко мирно споразумение трябва да включва клауза по този въпрос.