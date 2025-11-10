4 зодии, които се сдобряват с бивши партньори до 22 ноември 2025 г.

Според хороскопа, 4 зодиакални знака ще се съберат отново с бивш партньор до 22 ноември 2025 г. Независимо дали става въпрос за събуждане на спомени или за възраждане на чувства, бившите партньори се завръщат в живота на тези знаци преди 22 ноември 2025 г.

Зодиите, които са обречени на страдание през ноември 2025

Този астрологичен период и движенията на планетите обуславят трансформации и мистерии. Затова не се изненадвайте, ако бившият ви любим внезапно ви изпрати съобщение или ако го срещнете случайно. Ако е особено сантиментален, бившият ви може да се опита да ви убеди да му дадете втори шанс. В космоса цари много хаос, така че е важно да се уверите, че поставяте себе си на първо място и не се увличате от страст и носталгия.

Скорпион

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 10-16 ноември 2025

Пригответе се, това е времето, когато бившият ви партньор може да се завърне в живота ви. Вие сте сред 4-те зодиакални знака, които ще имат предизвикателства в любовта до 22 ноември. Уран, планетата на внезапната промяна, е в Телец, Венера, планетата на любовта, е във вашия знак точно преди ретроградният Меркурий да се съедини с Марс. В резултат на това някой от миналото ви се появява отново в живота ви без предупреждение . Дори и да не сте говорили от месеци или дори години, не се изненадвайте, ако ви се обади в три часа сутринта и ви каже, че му липсвате. Колкото и обезпокоителни да са, тези транзити ще разтърсят любовния ви живот до 22 ноември.

Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 10 до 16 ноември 2025

Телец

Вие сте сред 4-те зодиакални знака, които ще имат предизвикателства в любовта до 22 ноември. Подгответе се за появата на бивш партньор през този период. Може би все още имате някои проблеми, които да разрешите с бившия си . Въпреки че може да е стресиращо, не може да се отрече, че нещо се постига, когато имате силни и необичайни планетарни транзити - с влиянието на пълнолуние. С тази мощна енергия във вашия знак обаче, вие показвате на всички, че не сте същият човек. Въпреки че миналото ви е било трудно, вие сте се развили и сте се превърнали в по-добра версия на себе си. Така че този интензивен период наистина е свързан с поставяне под въпрос на решенията, които сте взели, и хората ще се опитат да изпробват вашите граници. Това е сезонът, в който ще искате да прегърнете силата си.

Стрелец

Още: Астросъвети за началото на новата седмица - 10 ноември 2025 г.

Харесва ви или не, вие сте една от зодиите, при които е най-вероятно да се сблъскат с бивш партньор в края на сезона на Скорпиона . Вие сте сред 4-те зодии, които ще имат предизвикателства в любовта до 22 ноември. С ретрограден Меркурий във вашия знак от 9 ноември, очаквайте скоро да чуете новини от бившия си партньор. И може би вече сте видели знаците, че това е така. Разбира се, не е нужно да е романтично. А кариерата ви може да бъде засегната заради колега, с когото сте имали нещо повече. Преди да вземете прибързано решение, не забравяйте първо да претеглите всичките си възможности. Колкото и хубаво да изглежда миналото, понякога прибързаността може да има големи последици.

Ретроградният Меркурий през ноември 2025 г. ще повлияе най-силно на тези 4 зодиакални знака

Близнаци

Бивш партньор се завръща в живота ви - вие сте сред 4-те зодиакални знака, които ще имат предизвикателства в любовта до 22 ноември. Меркурий е вашата управляваща планета, така че когато той стане ретрограден на 9 ноември, животът ви ще претърпи значителна промяна.

3-те зодии, на които им предстои РАЗДЯЛА през ноември 2025

Независимо дали става въпрос за бивш партньор от връзка, която не се е получила, или за любов от ученическите ви години, някой от миналото ви се завръща. Меркурий е ретрограден, така че ако бившият ви партньор все още не се е върнал в живота ви, подгответе се психически за това. И ако нещо се случи, отделете малко време, за да помислите какво искате, преди да го направите. Колкото и изкушаващо да е да преживеете миналото, има причина да не се е получило от първия път!