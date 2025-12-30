Венци Стефанов: Повече няма да позволя да ми се качват на главата!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи своята равносметка за изминаващата 2025 година. Босът на най-стария столичен клуб говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че повече няма да позволи на някой да му се качва на главата. Бизнесменът визира взаимоотношенията си с бившия треньор на „белите“ Златомир Загорчич, който бе уволнен в средата на октомври, а на негово място дойде Ратко Достанич.

Стефанов коментира и битката за титлата в Първа лига. Според него Лудогорец няма да си остави каруцата в калта и ще направи всичко по силите си, за да защити първото си място. Както е известно, в момента лидер в първенството е Левски, докато ЦСКА 1948 и разградчани са на второ и трето място със седем точки пасив спрямо „сините“.

"Вярвам, че 2026-та ще бъде добра за Славия"

„Вярвам, че 2026 г. ще бъде добра за Славия. Имаме много добър треньорски щаб и кадърни момчета. Знаете, че не обичам да говоря за цели, но ще преследваме до последно възможността да стигнем до Европа, колкото и да не са ни големи шансовете за това нещо. Феновете трябва да подкрепят отбора си, Славия винаги е бил клуб за пример и трябва да продължи да бъде такъв“.

„През 2025-а се получиха някои неприятни сцени, но в крайна сметка никой не е по-голям от Славия. И никой не бива да забравя какво е получил от Славия. Дали ще се поздравя със Заги, ако се засечем някъде? Аз никога не съм излизал по телевизията да кажа, че не си говоря с него. Все пак не съм някакъв случаен човек на светофара“.

„Истината е, че повече няма да позволя да ми се качват на главата. Колко време пускаше своя кръщелник Велко, като се казваше, че ако играе две години, ще вземем 350 000 евро от родния му клуб Войводина. А накрая отиде ей така без пари в Словения. Затова казвам - никой не бива да се мисли за по-голям от Славия. И всеки трябва да си знае мястото“.

„Дано следващата година донесе радост на всички слависти! Относно титлата си мисля, че Лудогорец няма да си остава каруцата в калта. Да, Левски има точкова преднина, но си мисля, че Лудогорец ще успее да си върне върха“, каза Венцеслав Стефанов.

