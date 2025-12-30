Двама от треньорите на Джошуа са загиналите в тежката катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа с участието на бившия световен шампион в тежка категория, съобщава Matchroom Boxing, британската промоутърна компания на боксьора. Инцидентът отне живота на Сина Гами и Латиф Адойеле. Те работеха с Джошуа за сила и кондиция и бяха близки негови приятели.
Колата на Джошуа се е ударила в спрял камион
What Anthony Joshua reportedly witnessed after the crash was not just tragedy, but chaos. No urgency. No professionalism. Just noise, confusion, and people untrained for a moment that demanded calm and care. A world champion, in shock and agony, allegedly made to walk, then sit… pic.twitter.com/qymF3ONITQ— Nelson Collins (@Neuton0001) December 30, 2025
Те са пристигнали заедно в Нигерия в неделя за почивка след последния двубой на Джошуа на 19 декември, когато той победи американеца Джейк Пол с технически нокаут в шестия рунд. Катастрофата стана вчера в Макун, щата Огун, на магистралата Лагос-Ибадан. Колата, превозваща Джошуа, се е сблъскала с неподвижен камион. Боксьорът е получил леки наранявания и е откаран в болница заедно с шофьора.
Обстоятелствата около инцидента се разследват. Според неговата промоутърна компания, спортистът е в стабилно състояние и е преминал медицински прегледи.
36-годишният Джошуа има 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последния си мач на 19 декември британецът победи американеца Джейк Пол с нокаут в шестия рунд. През септември 2024-а Джошуа загуби от сънародника си Даниел Дюбоа и не успя да спечели световната титла на Международната боксова федерация (IBF).
