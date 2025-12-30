Любопитно:

Двама от треньорите на Джошуа са загиналите в тежката катастрофа в Нигерия

30 декември 2025, 11:59 часа 317 прочитания 0 коментара
Двама от треньорите на Джошуа са загиналите в тежката катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа с участието на бившия световен шампион в тежка категория, съобщава Matchroom Boxing, британската промоутърна компания на боксьора. Инцидентът отне живота на Сина Гами и Латиф Адойеле. Те работеха с Джошуа за сила и кондиция и бяха близки негови приятели.

Колата на Джошуа се е ударила в спрял камион

Те са пристигнали заедно в Нигерия в неделя за почивка след последния двубой на Джошуа на 19 декември, когато той победи американеца Джейк Пол с технически нокаут в шестия рунд. Катастрофата стана вчера в Макун, щата Огун, на магистралата Лагос-Ибадан. Колата, превозваща Джошуа, се е сблъскала с неподвижен камион. Боксьорът е получил леки наранявания и е откаран в болница заедно с шофьора.

Обстоятелствата около инцидента се разследват. Според неговата промоутърна компания, спортистът е в стабилно състояние и е преминал медицински прегледи.

36-годишният Джошуа има 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последния си мач на 19 декември британецът победи американеца Джейк Пол с нокаут в шестия рунд. През септември 2024-а Джошуа загуби от сънародника си Даниел Дюбоа и не успя да спечели световната титла на Международната боксова федерация (IBF).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ужасяваща катастрофа с Антъни Джошуа, има жертви (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Катастрофа Антъни Джошуа бокс
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес