Аспект на деня и фаза на Луната на 10 април 2026 г. Предупреждение за две от зодиите

09 април 2026, 23:12 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 10 април 2026 г. Предупреждение за две от зодиите

На 10 април 2026 г. Луната е намаляваща, 23-и лунен ден. Това е ден, в който да сте пестеливи. Сега е моментът да проявите скромност, с риск да изглеждате стиснати. В никакъв случай не давайте пари назаем и не инвестирайте в съмнителни проекти. Ако можете да отложите голяма покупка за няколко дни, направете го. Щедростта на Овен, съчетана с разсеяността на Риби, може да доведе до празен портфейл.

Предупреждението

Това предупреждение се отнася с пълна сила за две от зодиите. Овенът и Телецът трябва да бъдат особено внимателни. Подписването на важни документи, изпращането на важни писма или правенето на големи онлайн покупки не се препоръчва. Но тази позиция има и предимство: интуицията ви е изострена до крайност. Можете да усещате хората от разстояние, да разгадавате мислите им и да имате мисли, които се сбъдват. Използвайте този дар за вътрешна работа, но не и за вземане на решения, променящи живота.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване - то ще придаде сила и здраве на косата. Ще спомогне аз намаляването на цъфтежа. Внимателно запомнете това, което сънувате и го тълкувайте точно по обратния начин.

През април 2026 г. парите отиват при три избрани зодии

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Още от Хороскоп
