Аспект на деня и фаза на луната на 11 октомври 2025 г. Предизвикателства в любовта

На 11 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 20-и лунен ден до 21:31 ч. Опозицията на суровия Сатурн и нежната Венера ще добави към сложността на 11 октомври 2025 г., тъй като този аспект е предназначен да изпита силата на връзките и да разкрие кой наистина какво струва. Всички слабости ще бъдат разкрити, а чувствата ще бъдат изострени до краен предел, така че, честно казано, ще бъде доста предизвикателно за всички нас.

Новолуние 2025 година

Не търсете другаде

Що се отнася до това какво да избягвате, звездите силно съветват да не търсите утеха другаде или в случайни флиртове с нов познат, ако забележите криза във връзката си. Подобно действие ще ви разочарова от себе си, със сигурност няма да реши проблема и само ще добави ненужни главоболия.

Не оказвайте натиск върху партньора си и не се опитвайте да го промените, тъй като той не е длъжен да отговори на вашите очаквания. Не очаквайте обаче и бързи решения на проблеми, които ви тормозят от дълго време: опитът да ги настоявате, напротив, ще забави ситуацията и дори може да доведе до сериозно влошаване на връзката ви.

Пълнолуние 2025 година

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден ще има благоприятни последици за вас. Сънищата от 19-ти лунен ден понякога се сбъдват, понякога са празни, понякога са пророчески. Те трябва да се тълкуват съвестно, но без фатализъм и не буквално.

Снимки: iStock