11 ноември 2025, 22:17 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 12 ноември 2025 г. Съвети за деня

На 12 ноември 2025 г. Луната намаляваща, 22-и лунен ден. Днес ще почувствате особено силна нужда от баланс – между работа и почивка, лично и социално, разум и емоция. Това е идеално време за дипломатически решения, изграждане на взаимоотношения и търсене на компромиси. Понякога истинската хармония изисква отстояване на вашите граници. Това е период на дълбок емоционален обмен, трансформация на взаимоотношенията и разрешаване на дългогодишни проблеми. Финансовата сфера ще изисква предпазливост – възможни са неочаквани колебания.

Съвети

Това е отличен ден да се съсредоточите върху здравето и цялостното си благополучие. Проверете стойката и гръбначния си стълб, поддържайте хидратация, почивайте си достатъчно и опитайте дихателни упражнения. Това ще ви помогне да възстановите психическото си състояние, да намерите дзен и просто да подобрите благосъстоянието си.

Във финансовата сфера:

Избягвате импулсивни разходи;

Препроверявате финансовите документи;

Поемате балансиран подход към инвестициите;

Съсредоточете се върху дългосрочни финансови стратегии.

В любовта:

Дълбоки, искрени разговори;

Търсене на взаимно разбирателство;

Разрешаване на дългогодишни конфликти;

Укрепване на доверието.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване - със сигурност резултатът няма да ви хареса. Сънищата през този ден ще ви донесат много нови знания и информация за решаването на проблеми, затова се опитайте да ги запомните.

Пълнолуние 2025 година  

Снимки: iStock 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
