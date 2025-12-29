Войната в Украйна:

КНСБ и бюджетът: На си ти куклите, дай си ми парцалките

29 декември 2025, 08:38 часа 536 прочитания 0 коментара
Докато площадите в цяла България са готови да се препълнят с хора, щом само се спомене злополучният и изтеглен от управляващите Бюджет 2026, се оказва, че някой си го иска много настоятелно. Този някой не е кой да е, а един от двата големи синдиката – КНСБ. И колегите им от КТ “Подкрепа“ си направиха устата депутатите да приемат ремонтирания бюджет, но някак по-сдържано. КНСБ обаче са по-хард – плашат с масови “национални, регионални и браншови протести“. Те, видите ли, си искали бюджета. Добър-лош, по-добре било с него, отколкото без. Да им се чуди човек това ли са същите хора, който усърдно негодуваха срещу въпросния бюджет, че не давал достатъчно пари за заплати. И то докато всички останали – работодатели, бизнес, икономисти и финансисти, критикуваха проектосметка №1 за раздутите разходи в публичния сектор.

Както и да е, с днешна дата резето вече хлопна. Гласуван е удължителен закон, в сила е старият бюджет за 2025 г. Депутатите ваканцуват и към Бюджет 2026 няма връщане.

Шефът на КНСБ Пламен Димитров обаче пак размаха томахавката: И със стар бюджет, пак ще протестират, рече той навръх Коледа по БНР.

Хората пак излязоха

Но не само за това е думата. Обърнете внимание, че която управляващите ни в клин, ни в ръкав се опитаха на 17 декември да поднесат за гласуване стария ремонтиран Бюджет 2026 в пленарната зала, от ПП-ДБ тутакси организираха нов протест на следващия ден. И площадът пак се напълни с хора на 18 декември вечерта.

Очевидно е едно: Хората не протестираха толкова срещу неадекватния, нахвърлян грубо на хартия и пробутван потайно на комисии бюджет за догодина, колкото срещу тези, които са го диктували и писали.

Защото и на децата стана ясно, че през бюджета се краде. И се краде от джоба на българския данъкоплатец. Независимо дали е наемен работник в частната или в публичната сфера, дали е честен частник или работодател.

Изглежда, че единствените в България, които нямат проблем с това, са КНСБ. Както казах, КТ “Подкрепа“ са по-сдържани – засега не се заканват да правят протести и блокади.

Без синдикати по площадите

И друго прави впечатление: На разнородния протест, който събра по площадите на българските градове хора от различни възрасти, политически пристрастия и социален статус, липсваха именно те – синдикатите. Нито един синдикален лидер, нито едно синдикално знаме.

Да припомня само – според Речник на българския език синдикат означава организация, която защитава интересите на своите членове пред работодателя. В България най-големият работодател е държавата, а най-много заети има в публичния сектор.

Е, в задачата се пита не е ли добре работниците и работодателите да се сработват, вместо да са на нож? По площадите се сработиха – работодателите бяха до своите служители.

Когато работодателят краде

Ако работодателят краде от труда на работника, не е добре. Ако работодател краде от всички, или дори от себе си, в нормалните страни или фалира, или отива в затвора.

Протестите в България са срещу дългогодишното разграбване на държавата. Разграбване, в което ограбени са и синдикалните членове.

Разграбване, в което са ограбени всички български граждани. Всеки би си казал, че мястото на синдикатите е на площада, но при хората, не против тях. Както беше на протестите през 90-те години. И най-вече както беше през 1997 г., когато падна правителството на Жан Виденов. Тогава синдикатите обявиха обща национална стачка и бяха с хората по площадите и барикадите.

Пременил се Илия - пак в тия

Да припомня, с риск да разлютя някои мастити синдикалисти, че КНСБ е наследник на казионния комунистически синдикат от тоталитално време, който се казваше Български професионални съюзи (БПС). И представляваше микромодел на управляващата тогава Българска комунистическа партия (БКП). И като нея, се префасонира на конгрес през 1990 г. на КНСБ. И както стана с БКП, прекръстена по него време на БСП, името сменено, мисленето – същото. Сигурно затова им се ще такъв рисково ляв бюджет.

Напомнянето е за поколението Z, което напълни площадите. Не е зле да знаят и да помнят, за да не се повтарят грешките на прехода и пак да има масово измамени и самоизмамващи се хора.

Че иначе излиза като в българската пословица “На си ти куклите, дай си ми парцалките“. КНСБ дават на властта куклите (сиреч възможност да продължава да краде) и си искат парцаливия крадлив бюджет. Хайде, стига толкова!

Автор: Спасиана Кирилова

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
