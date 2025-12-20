Кабинетът подаде оставка:

Делян Добрев: Вторият бюджет щеше да увеличи доходите без вдигане на данъците

20 декември 2025, 00:48 часа 363 прочитания 0 коментара
Първият вариант на бюджета беше неуспешен и нямаше как да стигне до приемане, но вторият вариант предлагаше увеличение на доходите без данъчно облагане. Това коментира в предаването „Панорама“ по БНТ Делян Добрев от ГЕРБ, който е и председател на бюджетната комисия в НС. Той обясни защо първият вариант на бюджета е бил неуспешен:

„Последният месец имаше цял набор от бюджети, които гласувахме и връщахме. Първият вариант беше най-неуспешният – отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма, повече от възможностите на системата. След като партиите си дадоха желанията, Министерството на финансите ги остойности и каза: за да се съберем в 3% дефицит, трябва да вдигаме данъците.“

Той уточни кои данъци са били определени като най-подходящи за увеличаване. „Счете се, че най-безболезнено е вдигането на данък дивидент и съответно осигуровките, което е предложение на МВФ. Единственото хубаво нещо на първия бюджет е, че следващият ще бъде по-хубав, без да знам, че този въобще няма да стигне до приемането му“, каза той.

По думите на Добрев, вторият вариант на бюджет е бил по-балансиран „Вторият бюджет нямаше вдигане на данъците, имаше свита капиталова програма, но запазваше щедрата политика за доходите и социалните разходи“, увери депутатът от ГЕРБ.

Той коментира и причината за приемането на две отделни точки в един и същ ден – удължителен закон и Закон за бюджета за 2026 г. „Видя се, че бяхме готови да приемем втория вариант на закона, в който нямаше увеличение на данъците, но в същото време имаше значително увеличение на доходите. Разликата с удължителния закон с последния вариант на бюджет имаше 10%, в някои случаи дори 15% увеличение на доходите, докато в този няма. Има една запетая и един текст, който казва, че заплатите ще се индексират с инфлацията, но това противоречи. Има двусмислие“, обясни той.

Добрев коментира и че след оставката на правителството ситуацията с бюджета е усложнена след оставката на кабинета. „Защото когато няма правителство, бюджетът трябва да се приеме от някакво мнозинство в парламента. Очевидно сега няма мнозинство. Затова трябваше да се намери мнозинство за някакъв бюджет. За нас най-добрият вариант беше да се приеме вторият вариант, в който имаше увеличение на доходите“, каза председателят на бюджетната комисия в парламента.

Делян Добрев коментира и дали има реални рискове при падането на кабинета и влизането в еврозоната. „За мен няма рискове. Удължителният закон е приет. Единствената лоша новина е за хората, които няма да получат увеличение на заплатите между 10% и 15%. Вероятно ще получат 3,5% – колкото е хармонизираният индекс на инфлацията“, каза той.

По отношение на бъдещата политика на ГЕРБ и отношенията с „ДПС - Ново начало“ Добрев каза, че трябва първо да се видят резултатите от изборите. „Не знам защо говорите само за ГЕРБ и сглобката беше подкрепена от Пеевски В почти всеки кабинет през последните 20 - 30 години имаше подкрепа от ДПС“, категоричен е той.

Според него на следващите избори ако няма нов играч, до голяма степен резултатът от вота ще е същият. „Пак ще сме 6 - 7 - 8 партии и ще е почти невъзможно да се състави стабилно правителство. Опасявам се, че изборите, които вървят в края на март, няма да са последните – можем да влезем в спирала от избори след избори“, предупреди Добрев.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
