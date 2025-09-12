Аспект на деня и фаза на луната на 13 септември 2025 г. Уникално положение на Меркурий ще промени живота ни

На 13 септември 2025 г. Луната е намаляваща. 21-и лунен до 22:42 ч. Този ден ще бъде специален заради уникалното положение на Меркурий в „сърцето“ на Слънцето в Дева. Това астрологично не се случва често. В такива моменти умът сякаш е осветен от слънчева светлина и познатите грижи внезапно стават по-ясни, а хаосът от мисли отстъпва място на яснотата. Енергията на деня ще бъде мека, за кратко сме се свързали с източник на чисто знание. В резултат на това се ражда удивителна комбинация: мъдростта и систематичността се срещат с вътрешно вдъхновение.

Повратна точка

За някои този ден ще бъде повратна точка в личните отношения, истината престава да плаши. Не се изненадвайте, ако вечерта имате желание да се освободите от миналото. Не губете времето си в този ден за суета. Използвайте го, за да поговорите честно с другите и със себе си и да чуете отговорите на въпросите, които отдавна ви измъчват. Този ден обещава да бъде наистина светъл - и ако се вслушате в мислите си, можете да намерите ключа към хармонията и новите възможности.

Сънища и подстригване

Подстригването в 21-ви лунен ден ще донесе късмет, красота и просперитет. Използвайте различни аксесоари, за да освежите прическата си. На този ден човек вижда празни сънища, които не се сбъдват и бързо се забравят.

Снимки: iStock

