Представител на сръбска компания умря мистериозно в Москва

Представител на сръбска компания „Югоимпорт СДПР“ Радомир Куртич е загинал мистериозно в Москва, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на сръбската Blic. Това се е случило на 17 ноември 2025 г. при подозрителни обстоятелства на улица в Москва, а сръбският президент Александър Вучичполучил сигнал за смъртта му от военните служби за сигурност и БРИ. В момента сръбските власти чакат съдебномедицински доклади от руските власти от почти месец, но те не са предоставени до ден днешен.

Не е публикувана допълнителна информация за това как точно е починал Куртич.

Русия крие информация

Според наличната информация, разследващите органи на Русия не са предоставили официална информация за събитието нито на посолството на Република Сърбия, нито на представителството на „Югоимпорт СДПР“ в Москва, нито на службите за сигурност в Сърбия. ОЩЕ: Депутат от партията на Путин намери смъртта си след падане от прозореца на дома си

Сръбският президент проведе среща с представители на службите за сигурност и „Югоимпорт СДПР“. Той подчерта, че никой не трябва да бъде обвиняван без солидни доказателства, но също така, че Сърбия изисква цялата необходима информация от руската страна. „Не трябва да обвиняваме никого, докато не получим солидни доказателства за това, но настояваме да получим цялата необходима информация от представители на руската държава и руската държавна сигурност“, каза той.

Още съмнения

Радомир Куртич беше във втория си мандат като представител на „Югоимпорт СДПР“ в столицата на Русия. Съмнението в целия случай се задълбочава от факта, че вътрешната комисия на компанията, след посещение на московските офиси, установи, че липсват голям брой документи, както и твърди дискове от компютъра. ОЩЕ: Германски милиардер инсценира смъртта си и избяга в Москва при младата си любовница? (СНИМКИ)