Човек на Иван Гешев иска да става европейски прокурор

16 декември 2025, 15:46 часа 299 прочитания 0 коментара
Бившата заместник-главна прокурорка Десислава Пиронева е сред претендентите за поста европейски прокурор. Тя заемаше позицията на заместник на Иван Гешев до лятото на 2023 г., когато той бе освободен от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет. След отстраняването му Пиронева бе преназначена във Върховната административна прокуратура, а сега се включва в надпреварата за място в Европейската прокуратура.

Общо седем магистрати са подали документи за участие в процедурата. Освен Пиронева, сред кандидатите са още Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Светлана Шопова, които към момента работят в българския офис на Европейската прокуратура. Още: Кашон със злато за Гешев, пликове с пари и заплахи: Любена Петрова свидетелства срещу Пепи Еврото

В конкурса участват и Ивайло Илиев, Пламен Петков от Софийската районна прокуратура, както и следователят Бойко Атанасов.

Атанасов е добре познат с редовното си участие в различни конкурсни процедури, без досега да е бил избран. Той е сред критично настроените към ръководството на прокуратурата магистрати и преди години пръв публично заговори за съществуването на "шпиц-команда" в столичната следствена служба, свързвана с бившия ѝ ръководител Петьо Петров-Еврото. Още: Осъдиха България заради Гешев: Историческото шпионско дело "Резидента" е пред провал

Как се стигна дотук?

Процедурата за избор на нов европейски прокурор е открита във връзка с изтичащия мандат на настоящия представител на България в Европейската прокуратура Теодора Георгиева, който приключва през лятото на следващата година. Паралелно с това срещу Георгиева тече проверка, разпоредена от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, заради скандала около разследването на разширяването на газохранилището "Чирен".

 

Ивайло Анев
