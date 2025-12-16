Кабинетът подаде оставка:

Благотворителна фото изложба помага на млада майка с ампутиран крак

16 декември 2025, 15:28 часа 139 прочитания 0 коментара
Благотворителна фото изложба помага на млада майка с ампутиран крак

В навечерието на светлите коледни празници галерия "Графит" във Варна ще ни стопли с най-красивата светлина - тази на изгряващото Слънце. В 45 художествени фотографии ще бъдат показани магически изгреви над морето край Варна. Уникалното е, че всички те са заснети само от една-единствена точка. Подбрани са от стотици фотоси, снимани в продължение на години. Изложбата ще бъде открита на 18.12.2025 от 18.30 ч. 

Автор на изложбата е Руслан Иванов, 54-годишен софиянец, избрал преди време да живее със семейството си във Варна. "Няма два еднакви изгрева, всеки ден изгревът е различен, казва той - с това Бог ни дава знак, че всеки ден трябва да се изживее различно и пълноценно".

На кого ще бъдат дарени парите от продажбите

Приходите от продажбата на оформените като художествени платна фотографии ще отидат в подкрепа на пострадалата по време на трагичния инцидент на Рали Варна млада жена и майка Албена Станчева. За съжаление, нейният крак беше ампутиран и сега тя се нуждае от средства за лечение, рехабилитация и ергономична протеза.

Специален гост и водещ на откриването на изложбата е Камен Воденичаров. Той ще изпее емблематичната си песен "Ела изгрей". С него ще пее и младата варненска певица Бриана Петрова.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
благотворителност Руслан Иванов
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес