Благотворителна фото изложба помага на млада майка с ампутиран крак

В навечерието на светлите коледни празници галерия "Графит" във Варна ще ни стопли с най-красивата светлина - тази на изгряващото Слънце. В 45 художествени фотографии ще бъдат показани магически изгреви над морето край Варна. Уникалното е, че всички те са заснети само от една-единствена точка. Подбрани са от стотици фотоси, снимани в продължение на години. Изложбата ще бъде открита на 18.12.2025 от 18.30 ч.

Автор на изложбата е Руслан Иванов, 54-годишен софиянец, избрал преди време да живее със семейството си във Варна. "Няма два еднакви изгрева, всеки ден изгревът е различен, казва той - с това Бог ни дава знак, че всеки ден трябва да се изживее различно и пълноценно".

На кого ще бъдат дарени парите от продажбите

Приходите от продажбата на оформените като художествени платна фотографии ще отидат в подкрепа на пострадалата по време на трагичния инцидент на Рали Варна млада жена и майка Албена Станчева. За съжаление, нейният крак беше ампутиран и сега тя се нуждае от средства за лечение, рехабилитация и ергономична протеза.

Специален гост и водещ на откриването на изложбата е Камен Воденичаров. Той ще изпее емблематичната си песен "Ела изгрей". С него ще пее и младата варненска певица Бриана Петрова.