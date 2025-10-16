Аспект на деня и фаза на Луната на 17 октомври 2025 г. Докоснете се до съвършенството

Войната в Украйна:

На 17 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 26-и лунен ден. Денят ще изисква практичност, сдържаност и хладнокръвие. В противен случай денят ще се превърне в нещо ужасяващо и неприятно, което никой от нас не би искал. Днес е важно да се грижите за качеството на работата си и да действате осъзнато. Звездите ни призовават всички да избягваме да се поддаваме на прекалено болезнен перфекционизъм и да избягваме да се удавяме в самокритика.

Обуздайте хаоса

Днес всеки от нас ще има уникална възможност да обуздае хаоса и да го накара да играе по нашите правила. Трябва ли да се възползваме от това? Определено да, защото подобни възможности не идват толкова често, колкото бихме искали. Изживейте този ден като майстор, който усъвършенства всеки детайл от работата си, но не изисквайте същото от другите. И тогава ще спечелите дори повече, отколкото сте очаквали.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване на косата. Сънищата ще покажат до колко е голяма гордостта ви. Ако насън се видите преуспяващи значи е време да слезете на земята. Ако се видите тъжен - спешно трябва да повишите самочувствието си и да се научите да обичате себе си. 

