Аспект на деня и фаза на Луната на 18 октомври 2025 г. Дайте свобода на скритите желания

На 18 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 27-и лунен ден. Секстилът между Луната и Лилит е прекрасно време да погледнете в душата си без страх или осъждане. Днес сънищата могат да бъдат особено символични, а интуицията ви ще бъде изключително остра, така че не пренебрегвайте дори най-малките знаци на съдбата, които ви заобикалят. Вероятно ще почувствате магнетично привличане и ще очаровате хората. Трябва ли да се възползвате от това? Да, стига целите ви да са позитивни и да не навредят на никого.

Новолуние 2025 година

Обуздайте хаоса

Аспектът ще ви помогне да подобрите романтичните си отношения и да разкриете всички проблеми, които сте крили. Не се страхувайте да изразите притесненията си и позволете на партньора си да направи същото, дори ако критиките му изглеждат неприятни в даден момент. Събота ще бъде ден, в който можете безстрашно да разголите душата си пред някого, на когото имате доверие, и да получите не само 100% възвръщаемост, но и ценни съвети, които ще ви помогнат да продължите напред с максимална увереност във вашите способности и правилността на вашия избор.

Пълнолуние 2025 година

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден ще засили вашия личен чар, както и ще насърчи личния успех сред другите. Трябва да знаете, че косата ще расте много бавно, което ще запази прическата ви дълго време. Боядисването на косата в естествени цветове обещава да привлечете енергията на здравето и богатството. Образите от сънищата на този ден са много символични и изискват правилно тълкуване. Те често дават шокиращи разкрития.

