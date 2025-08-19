Аспект на деня и фаза на луната на 20 август 2025 г. Миналото ще ви атакува

На 20 август 2025 г. Луната е намаляваща. 27-и лунен от 2:54 ч. Всеки знае, че миналото е по-добре да остане в миналото, но намаляващата Луна в Рак има различно мнение по този въпрос. На този ден нейното влияние ще бъде толкова голямо, че дори няма да забележите как започвате да преглеждате стари снимки и да си спомняте хора, с които вече не общувате.

Стари грешки

Чувствителността и сантименталността могат да ви подтикнат да страдате за стари времена, но е важно да разберете, че това ще бъде грешка. Разбира се, звездите не ви забраняват да копнеете малко за пропуснати шансове и възможности, но не препоръчват да изпадате в униние: по този начин можете да се окажете в ситуация, в която ще загубите всички стойностни шансове в настоящето. Опитайте се да не фокусирате вниманието си върху негативните емоции: кавгите с някого и опитите да се поставите в позицията на вечна жертва няма да доведат до нищо добро.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване, в случай, че искате косата Ви да расте по-бавно. Образите от сънищата на този ден са много символични и изискват правилно тълкуване. Понякога ще изглежда, че сънят е напълно положителен, но с правилната интерпретация се оказва, че той е пряка индикация за вашите грешки и ви предупреждава за евентуална катастрофа.

