Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Аспект на деня и фаза на луната на 20 август 2025 г. Миналото ще ви атакува

19 август 2025, 20:00 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на луната на 20 август 2025 г. Миналото ще ви атакува

Съдържание:

На 20 август 2025 г. Луната е намаляваща. 27-и лунен от 2:54 ч. Всеки знае, че миналото е по-добре да остане в миналото, но намаляващата Луна в Рак има различно мнение по този въпрос. На този ден нейното влияние ще бъде толкова голямо, че дори няма да забележите как започвате да преглеждате стари снимки и да си спомняте хора, с които вече не общувате.

Още: Новолуние на 23 август 2025 г. - Важни съвети за всички зодии

Стари грешки

Чувствителността и сантименталността могат да ви подтикнат да страдате за стари времена, но е важно да разберете, че това ще бъде грешка. Разбира се, звездите не ви забраняват да копнеете малко за пропуснати шансове и възможности, но не препоръчват да изпадате в униние: по този начин можете да се окажете в ситуация, в която ще загубите всички стойностни шансове в настоящето. Опитайте се да не фокусирате вниманието си върху негативните емоции: кавгите с някого и опитите да се поставите в позицията на вечна жертва няма да доведат до нищо добро.

Лунен календар за 2025 г. 

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Денят е подходящ за подстригване, в случай, че искате косата Ви да расте по-бавно. Образите от сънищата на този ден са много символични и изискват правилно тълкуване. Понякога ще изглежда, че сънят е напълно положителен, но с правилната  интерпретация се оказва, че той е пряка индикация за вашите грешки и ви предупреждава за евентуална катастрофа. 

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година      

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес