Аспект на деня и фаза на Луната на 20 декември 2025 г. Магията на Новолунието

На 20 декември 2025 г. Луната е във фаза Новолуние. 01 лунен ден от 03:43 ч. Този ден ще ви дари с енергията на мигновеното прозрение и смелото скъсване с ограниченията. Бъдете готови плановете ви да се променят мигновено и се опитайте да видите това не като заплаха, а като нов път. Преди да действате прибързано по отношение на внезапна идея, дайте си поне един ден за размисъл. Сега може да се появят неизказани оплаквания, стари негодувания, дълбоки страхове или, обратно, забранени желания.

Новолуние в Стрелец на 20 декември 2025 г. Важни съвети за всички зодии

Истината като оръжие

Във взаимоотношенията това може да доведе до емоционален изблик, страстна конфронтация или болезнена, но катарзисна честност. Ключов съвет: не използвайте истината като оръжие. Ако усетите, че се задава труден разговор, помислете дали искате да спечелите или да излекувате ситуацията. Трансформирайте тази мощна енергия във възможност за дълбок, доверчив диалог, а не в битка. Ако усетите, че емоциите ви нахлуват, си починете. Бъдете разумни с финансите си – това е емоционален ден и има риск от импулсивно харчене.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Сънищата през този ден ще са леки и хубави - на радост, на лошите не обръщайте внимание.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock