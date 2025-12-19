Войната в Украйна:

Зарядно едва не предизвика пожар, огнеборци с важни съвети

19 декември 2025, 22:39 часа 463 прочитания 0 коментара
Не оставяйте зарядните устройства включени в контакта, когато не ги използвате. Вчера сутринта огнеборци са предотвратили разрастването на пожар, възникнал именно заради оставено включено зарядно устройство. Това съобщиха от Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. За щастие, пожароизвестителната система се е задействала навреме, а бързата реакция на екипите е предотвратила по-сериозни щети.

Случаят е ясен пример колко важно е да бъдем внимателни и отговорни. Малък пропуск може да доведе до голям риск, предупреждават от пловдивската пожарна.

Оттам дават и няколко важни съвета, за да предотвратим пожар:

  • Изключвайте зарядните, когато не ги използвате
  • Не подценявайте сигналите за пожар
  • Пазете себе си, офиса и дома си

