Зарядно едва не предизвика пожар, огнеборци с важни съвети

Не оставяйте зарядните устройства включени в контакта, когато не ги използвате. Вчера сутринта огнеборци са предотвратили разрастването на пожар, възникнал именно заради оставено включено зарядно устройство. Това съобщиха от Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. За щастие, пожароизвестителната система се е задействала навреме, а бързата реакция на екипите е предотвратила по-сериозни щети.

Още: Бомба със закъснител ли са батериите? Истината за пожарите при електромобилите

Случаят е ясен пример колко важно е да бъдем внимателни и отговорни. Малък пропуск може да доведе до голям риск, предупреждават от пловдивската пожарна.

Оттам дават и няколко важни съвета, за да предотвратим пожар:

Изключвайте зарядните, когато не ги използвате

Не подценявайте сигналите за пожар

Пазете себе си, офиса и дома си

Още: Защо не трябва да се оставя включено зарядно за смартфон в колата