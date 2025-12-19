Марко Рубио готов да се присъедини към преговорите за Украйна в Маями

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на пресконференция в Държавния департамент, че може да вземе участие в преговорите за Украйна, които ще се състоят този уикенд в Маями, предаде Ройтерс. Украинската делегация, оглавявана от Рустем Умеров, ще започне нов кръг от преговори, на които ще участват също специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, както и руски представители.

Още: Путин, докато говори за още война: Искаме мир! Зеленски не желае (ВИДЕО)

Марко Рубио посочи, че има напредък за уреждането на конфликта в Украйна, но предстоят да бъдат разрешени най-сложните въпроси. "Не става въпрос да накараме всички да сключат споразумение, а да разберем какво очакват да получат двете страни, от какво са готови да се откажат и къде можем да намерим пресечна точка. Разбира се, за това се изисква много време и упорита работа, а това не може да се постигне само на пресконференции или чрез медиите. Мисля, че има напредък, но ни предстои още работа."

Още: Стана ясно кой ще води руската делегация на преговорите със САЩ и Украйна в Маями

Що се отнася до сигурността в Карибско море и Южна Америка, Рубио заяви по време на пресконференцията, че САЩ са получили обещания от страна на Съвета за сигурност на ООН, че личният състав на международната мисия за сигурност в Хаити ще бъде увеличен с 7500 души персонал за борба срещу въоръжените банди. "Първоначално силите за сигурност трябваше да наброяват 5500 души, но получихме обещания за 7500 от различни страни", уточни Марко Рубио.

Още: Близък до Зеленски: Споразумение с Русия ще е лошо, много лошо или никакво

Държавният секретар допълни, че САЩ не се опасяват от нарастване на напрежението с Русия по отношение на Венецуела на фона на струпването на американски въоръжени сили в Карибско море. "Не се опасяваме от евентуална ескалация с Русия по отношение на Венецуела, тъй като винаги сме очаквали, че ще подкрепят режима на Мадуро", заяви Рубио.

Още: Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

По отношение на конфликта в Судан държавният секретар заяви, че непосредствената цел на Вашингтон е прекратяването на военните действия с настъпването на новата година, което ще даде възможност на хуманитарните организации да доставят помощ. Той разясни, че администрацията на президента Доналд Тръмп вече е влязла в контакт с лидерите на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет за разрешаването на конфликта в Судан.

Още: Рубио: Не е реалистично да финансираме Украйна с неограничени суми, докато трае войната (ВИДЕО)