Прости ли Арне Слот на Мохамед Салах?

В началото на декември, след мач срещу Лийдс, Мохамед Салах каза, че Ливърпул го „хвърля под автобуса“. Вследствие на изказването, мениджърът на „червените“ Арне Слот остави суперзвездата извън групата за мача срещу Интер в Шампионска лига. Много вода изтече от тогава и вече изглежда сякаш Слот е простил на крилото. В последния мач на мърсисайдци египтянинът влезе като резерва и дори записа асистенция. Нидерландецът окончателно сложи край на сагата със Салах в интервю.

Арне Слот: „Темата е затворена“

Ето какво каза Арне Слот по повод скандала с Мохамед Салах: „Казах още миналата седмица, че действията са по-важни от думите. Продължихме напред. Той беше част от групата и първи го пуснах в игра. Сега е на турнира с националния си отбор и играе важни мачове – за себе си и за страната си. След интервюто след мача с Лийдс всичко приключи. Той игра срещу Брайтън и темата е затворена“.

Салах може да пропусне 6 мача от Висшата лига

Ливърпул е на 7-мо място във Висшата лига с 26 точки, които спечели след изиграването на първите 16 мача. „Червените“ записаха 8 победи, 2 равенства и 6 загуби. За тях предстои мач с Тотнъм, който ще се изиграе утре, на 20 декември, от 19:30 ч. българско време. Това ще е и първият мач за мърсисайдци, в който Мохамед Салах ще отсъства поради ангажименти с националния отбор на Египет. Египтянинът може да пропусне цели 6 срещи от английския елит.

