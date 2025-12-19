Калин от "Игри на волята" покори пореден връх (ВИДЕО)

В екстремните спортове понякога не всичко върви по план, но това не плаши приключенеца Калин Христов, който тази година се превърна в едно от любите лица, участвали в "Игри на волята". След финала на риалити формата, той продължава да покорява нови върхове - буквално и преносно. А за последното си приключение, което се оказало по-различно от очакваното, той разказа с видео в Instagram.

Крайната цел си заслужава усилията

"Не винаги планът върви по план", споделя Калин, а това важи в пълна сила когато си в планината. Той и групата му имали ясна идея - да изкачат връх Вихрен по Джамджиевия ръб, един от класическите и предизвикателни маршрути за алпинисти. Но както често се случва, реалността има свои собствени планове.

Още: "Вече играеш… Стоичков" започва: Звездно жури избира най-добрия за ролята на Камата (СНИМКИ)

"Ама нали сме "големи планинари" - нещо не уцелихме тръгването. Хванахме съседния ръб.", обяснява Калин.

Въпреки че имали възможност да направят "траверс към Джамджиевия", времето ги притиснало и решението било само едно - "Да цепим директно нагоре."

Най-хубавото в планината е, че дори когато не всичко върви по план, опитът винаги е неповторим. Половината от екипировката им, включваща "френдове, карабинери, въже, котки и т.н.", влязла в употреба, а всеки момент нагоре е бил смесица от концентрация, адреналин и чисто удоволствие.

И, разбира се, наградата е била впечатляваща: спускане на фона на залеза, с гледка, която кара да забравиш усилията за стигането до върха.

Още: Математическият гений Константин Червенков е победителят в "България търси талант" (ВИДЕО)

Последователите на Калин в Instagram се възхитиха от историята му и много от тях коментираха колко са впечатлени. Някои изразиха притесненията си относно опасността от лавина, други пък определиха изкачването като "красива магия". "Това се нарича истинско приключение. Спускането към залеза е чисто вълшебство. Респект за групата!", пише потребител в социалната мрежа.