Спорт:

Германия забранява употребата на райски газ от непълнолетни

19 декември 2025, 21:20 часа 243 прочитания 0 коментара
Германия забранява употребата на райски газ от непълнолетни

Германските законодатели прокараха закон, забраняващ притежанието и закупуването на азотен оксид, наречен още райски газ, за лица под 18-годишна възраст, предаде ДПА. Райският газ се разпространява все повече в Германия и се употребява като наркотик по време на партита, отбелязва агенцията. Горната камара на германския парламент (Бундесратът) прие закона днес, след като той беше гласуван в долната камара (Бундестага).

Какво предвижда законът?

Според новия закон покупко-продажбата на райски газ онлайн и от вендинг машини ще бъде напълно забранена. Консумацията на субстанцията е свързана с високи рискове за здравето, особено за непълнолетните. Рисковете могат да варират от пълна загуба на съзнание до трайни увреждания на нервната система. Новите правила се очаква да влязат в сила през април следващата година.

Още: Френски министър иска райският газ да се счита за наркотик

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Забрана Германия райски газ
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес