Кабинетът подаде оставка:

Хитрият план, с който Ханзи Флик разкри, че играч е изнасял информация за медиите

19 декември 2025, 21:37 часа 348 прочитания 0 коментара
Хитрият план, с който Ханзи Флик разкри, че играч е изнасял информация за медиите

През последния месец в медиите излизаше информация, която по принцип би трябвало да знаят само хората от съблекалнята на Барселона. Но големият клуб предполага голяма съблекалня и много заподозрени. Въпреки това, според журналиста Виктор Наваро, старши треньорът на каталунците Ханзи Флик е имал предвид кой може да е “певецът“. С хитър и добре замислен план той го разобличил. В крайна сметка се оказа, че Марк-Андре тер Щеген е изнасял информация за медиите.

Флик е дал грешна информация на Тер Щеген, за да провери дали ще стигне до медиите

Все по-чести ставаха случаите, в които изтичаше информация от съблекалнята на Барселона. Така се разкриваха подробности за тактиката и стартовите състави на каталунците. Все неща, които никой извън съблекалнята не би трябвало да знае. Старши треньорът Ханзи Флик обаче е имал конкретно предположение кой може да бъде “певецът“. Той казал на Марк-Андре тер Щеген, че в мача на Барселона срещу Гуадалахара за Купата на Краля, на вратата ще застане Войчех Шчесни. Веднага в медиите излезе информация, че се очаква полякът да бъде титуляр в срещата с третодивизионния тим.

Още: Познат герой изведе Барселона до нова победа в Ла Лига и сериозен аванс пред Реал

Марк-Андре тер Щеген

Това не е първият сблъсък между Флик и Тер Щеген

В крайна сметка титуляр за Барселона във въпросната среща беше именно Тер Щеген. Така Ханзи Флик си е отговорил на въпроса. За момента официално становище няма от нито една от страните. Интересно е да се отбележи, че това не е първият сблъсък между двамата германци. Вратарят изигра роля и при уволняването на треньора от поста национален селекционер на Германия.

Още: Футболист на Барселона става съотборник на Илия Груев?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Тер Щеген Ханзи Флик
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес