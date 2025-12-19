Хитрият план, с който Ханзи Флик разкри, че играч е изнасял информация за медиите

През последния месец в медиите излизаше информация, която по принцип би трябвало да знаят само хората от съблекалнята на Барселона. Но големият клуб предполага голяма съблекалня и много заподозрени. Въпреки това, според журналиста Виктор Наваро, старши треньорът на каталунците Ханзи Флик е имал предвид кой може да е “певецът“. С хитър и добре замислен план той го разобличил. В крайна сметка се оказа, че Марк-Андре тер Щеген е изнасял информация за медиите.

Флик е дал грешна информация на Тер Щеген, за да провери дали ще стигне до медиите

Все по-чести ставаха случаите, в които изтичаше информация от съблекалнята на Барселона. Така се разкриваха подробности за тактиката и стартовите състави на каталунците. Все неща, които никой извън съблекалнята не би трябвало да знае. Старши треньорът Ханзи Флик обаче е имал конкретно предположение кой може да бъде “певецът“. Той казал на Марк-Андре тер Щеген, че в мача на Барселона срещу Гуадалахара за Купата на Краля, на вратата ще застане Войчех Шчесни. Веднага в медиите излезе информация, че се очаква полякът да бъде титуляр в срещата с третодивизионния тим.

Това не е първият сблъсък между Флик и Тер Щеген

В крайна сметка титуляр за Барселона във въпросната среща беше именно Тер Щеген. Така Ханзи Флик си е отговорил на въпроса. За момента официално становище няма от нито една от страните. Интересно е да се отбележи, че това не е първият сблъсък между двамата германци. Вратарят изигра роля и при уволняването на треньора от поста национален селекционер на Германия.

