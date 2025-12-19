Най-важните новини за деня: 19 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 декември 2025 г.

РАДЕВ ОБЯВИ КОГА ВРЪЧВА ПЪРВИЯ ПРОУЧВАТЕЛЕН МАНДАТ

Първият проучвателен мандат ще бъде връчен след Нова година. Това обяви в края на консултациите с парламентарно представените партии държавния глава Румен Радев. "Предстои Рождество Христово. Призовавам политическото ожесточение да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година", каза той.

"НА БОРИСОВ МУ ТРЕПЕРЯТ МАРТИНКИТЕ": ГЕРБ СЕ ОТКАЗА БЪРЗО ДА СВАЛЯ ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ

По-малко от 24 часа след като демонстративно подкeпиха промените в Закона за Националната служба за охрана, с които се предвижда отпадане на охраната на Бойко Борисов и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и забрана НСО да охранява народни представители, управляващите се отказаха да придвижат законопроекта. Вместо това мнозинството обяви, че текстовете ще се разглеждат бавно и след Нова година.

"ОХРАНАТА НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ СЕ КРЕПИ НА ФАЛШИВИ СИГНАЛИ, НСО ДА СЕ ЗАТРИЕ": МЕТОДИ АНДРЕЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"НСО е една излишна служба. В България охрана би трябвало да имат само три персони – президентът, премиерът и председателят на Народното събрание. Законът за НСО беше направен, за да се запазят привилегиите и разходите на онази служба от времето на комунизма. Това е един огромен разход на държавата, от който тя няма никаква полза". Така анализаторът и бивш депутат от гражданската квота на ГЕРБ Методи Андреев коментира в Студио Actualno поставените "на пауза" в парламента законови промени, целящи сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Въпреки, че на комисия вчера имаше решение "за", днес (19 декември), последва изненада в пленарна зала.

ЗАРАДИ ИЛИЯ ДА НАМРАЗИМ "СВЕТИ ИЛИЯ": ГЕН. РУМЕН МИЛАНОВ ЗА ПАДАНЕТО НА ОХРАНАТА НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ

"Заради Илия да намразим "Свети Илия" - така национална сигурност не се гради. Злоупотреби с Националната служба за охрана (НСО) може да има, но може и да се минимизират проблемите през Комисията за контрол на службите в Народното събрание". Това заяви пред БНТ генерал Румен Миланов, бивш началник на НСО и на НСБОП. Още: На комисия: Пада охраната на Борисов, Пеевски и всички депутати

ТРАГЕДИЯ ЗАРАДИ ЗЕЛЕНА КАРТА: БЪЛГАРИН ПОЧИНА В АРЕСТ В САЩ

Българин от Чикаго е починал в имиграционния арест в Болдуин, Мичигън. Той е бил там от септември, когато федералните агенти от имиграционната служба ICE го арестуват по време на интервюто му за зелена карта.

ИМИГРАЦИОННИТЕ ВЛАСТИ НА ТРЪМП НАРЕКОХА "ПРЕСТЪПНИК" ПОЧИНАЛИЯ В АРЕСТА БЪЛГАРИН, ОТРЕКОХА ЗА НЕХУМАННО ОТНОШЕНИЕ

Американската имиграционна и митническа служба (ICE) окачестви починалия в център за обработка 56-годишен българин Ненко Ганчев като "престъпник" и "нелегален имигрант", макар че според роднините му той няма криминално минало и е бил арестуван само веднъж, преди 17 години, за шофиране под въздействието на алкохол. Освен това имиграционната служба USCIS одобрява зелената карта, за която той кандидатства, само ден след задържането му от имиграционните власти на 23 септември.

БУДАНОВ ЛИКВИДИРА ШЕФА НА ГРУ, СТОЯЩ ЗАД ВЗРИВА НА САМОЛЕТА НА ПРИГОЖИН И ОТРАВЯНЕТО НА СКРИПАЛ?

Все повече информации излизат от сутринта и до момента, че при удара на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу танкер от руския сенчест флот в Средиземно море, е бил убит не кой да е, а един от висшите кадри на руското военно разузнаване - генерал-майор Андрей Аверянов, при това вероятно с няколко от неговите заместници.

ПИСНАЛИТЕ ВЪРТЕЛЕЖКИ ЗА КРАЯ НА УЖАСА В УКРАЙНА НЯМАТ КРАЙ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин трябва да знае – след сключване на мирно споразумение, ако опита да нападне Украйна, реакцията ще е опустошителна". Думите са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте – но точно тези думи, на фона на думи и действия на други основни фигури и държави в световната политика звучат по-скоро като опит за успокоение.

ПУТИН, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ОЩЕ ВОЙНА: ИСКАМЕ МИР! ЗЕЛЕНСКИ НЕ ЖЕЛАЕ (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин явно е силен на думи, които са в тотално разминаване с действията му. По време на така наречената ежегодна "Пряка линия" - предаване на живо, в което стопанинът на Кремъл прави своеобразен обзор на годината, той заяви, че Москва е готова да разреши "конфликта" (войната) в Украйна по мирен път, но самият той не виждал подобно желание от украинския президент Володимир Зеленски.

ЕС НЯМА ДА ПИПА ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ, НО ЩЕ ДАДЕ НОВИ МИЛИАРДИ НА УКРАЙНА

Лидерите на ЕС (премиерите и президентите на страните-членки) постигнаха тази нощ споразумение за финансиране на Украйна с 90 милиарда евро - безлихвен заем за периода 2026-2027 година (две години), съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Решението бе взето след заседание, продължило над 17 часа.

НАИСТИНА ЛИ ЗАПАДЪТ СЕ ГОТВИ ЗА ВОЙНА С РУСИЯ?

Наистина ли сме на ръба на пълномащабна война с Русия? Съдейки по реториката на някои политици, това изглежда така, но наистина ли някой вярва в това? – пита The Spectator.

ЕРИК ЗМИОРКАТА, КОЙТО ЕДВА НЕ СЕ УДАВИ НА ИГРИТЕ В СИДНИ, НО СТАНА ЛЮБИМЕЦ НА ФЕНОВЕТЕ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.