От екипа на Лечева избухнаха: Превзета съдебна система, и студент ще види грешките

19 декември 2025, 21:44 часа 470 прочитания 0 коментара
Генералният секретар на Българския олимпийски комитет на Весела Лечева - Данаил Димов, даде интервю в Дарик радио и Dsport. Той избухна с определението "превзета съдебна система", която по негови думи цели да се подмени вота, за да се спечели една служебна победа за Стефка Костадинова. Според Димов и студент в юридическия факултет ще види грешките на съдийския състав, защото те са умишлени.

"Целият казус с БОК бе прехвърлен умишлено на тази превзета съдебна система"

„Днешното решение само потвърждава това, което казаха преди два дни, че целият казус с БОК бе прехвърлен умишлено на тази превзета съдебна система. Цели се да се подмени вота, да се спечели една служебна победа за Стефка Костадинова“, започна Димов.

Весела Лечева

„Не съм се запознал с решението в детайли, не ни е съобщено детайлно, видях по медиите. Ако е вярно, поставя много сериозни въпроси за интегритета на съдебната система, за професионалната и морална страна на съответния съдия. Два съда вече се произнесоха с коренно противоположно решение, едното даже е влязло в сила. Разбирате ли за каква каша говорим?“, продължи генералният секретар на БОК.

„Даже и за българското право има един-единствен председател и едно-единствено бюро, и това са избраните на 19 март. Само на последна инстанция можем да кажем, че съдът е променил решението“, каза още Данаил Димов.

„Нямаме достъп до имуществото и финансите на БОК. Оперира Стефка Костадинова с тях. Целта на всички тези дела е да се постигне служебна победа за нея и да задържи тези управление и финанси за нея. Вие си правете изводите защо. Съдът се позовава, че не е подадено в срока, но това показва некомпетентност на съдийката, което не вярвам да е така, защото и студент в юридическия факултет ще ги види, тези грешки мисля, че са умишлени. Получихме предупреждение не от един човек за тази съдийка, че ще бъдем „приключени“ от нея", завърши Димов.

