От екипа на Лечева избухнаха: Превзета съдебна система, и студент ще види грешките

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет на Весела Лечева - Данаил Димов, даде интервю в Дарик радио и Dsport. Той избухна с определението "превзета съдебна система", която по негови думи цели да се подмени вота, за да се спечели една служебна победа за Стефка Костадинова. Според Димов и студент в юридическия факултет ще види грешките на съдийския състав, защото те са умишлени.

"Целият казус с БОК бе прехвърлен умишлено на тази превзета съдебна система"

„Днешното решение само потвърждава това, което казаха преди два дни, че целият казус с БОК бе прехвърлен умишлено на тази превзета съдебна система. Цели се да се подмени вота, да се спечели една служебна победа за Стефка Костадинова“, започна Димов.

„Не съм се запознал с решението в детайли, не ни е съобщено детайлно, видях по медиите. Ако е вярно, поставя много сериозни въпроси за интегритета на съдебната система, за професионалната и морална страна на съответния съдия. Два съда вече се произнесоха с коренно противоположно решение, едното даже е влязло в сила. Разбирате ли за каква каша говорим?“, продължи генералният секретар на БОК.

„Даже и за българското право има един-единствен председател и едно-единствено бюро, и това са избраните на 19 март. Само на последна инстанция можем да кажем, че съдът е променил решението“, каза още Данаил Димов.

„Нямаме достъп до имуществото и финансите на БОК. Оперира Стефка Костадинова с тях. Целта на всички тези дела е да се постигне служебна победа за нея и да задържи тези управление и финанси за нея. Вие си правете изводите защо. Съдът се позовава, че не е подадено в срока, но това показва некомпетентност на съдийката, което не вярвам да е така, защото и студент в юридическия факултет ще ги види, тези грешки мисля, че са умишлени. Получихме предупреждение не от един човек за тази съдийка, че ще бъдем „приключени“ от нея", завърши Димов.

