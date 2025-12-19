Как ще се отрази на Гърция влизането на България в еврозоната?

Под заглавие „Влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. и последиците за Гърция“, изданието Voria.gr публикува материал, в който анализира членството на страната ни в еврозоната от 1 януари 2026 г., като ключово събитие, което ще засили икономическите и търговски връзки между двете страни. България е посочена като единствен съсед на Гърция в ЕС с обща сухопътна граница и вече с обща валута.

Като положителни ефекти са изброени улеснените финансови транзакции без валутен риск, условията за увеличаване на търговията, инвестициите и туризма в двете посоки, възможностите за гръцките предприемачи да привлекат български клиенти чрез по-добро качество, услуги и конкурентни предимства, възможността за създаване на „единна пазарна зона“ около общата граница, подобно на Централна Европа. Сред отрицателните ефекти и предизвикателствата авторът включва потенциалните потоци от гръцки потребители към България, където горивата и повечето стоки са по-евтини. Това щяло да доведе до намаляване на оборота на гръцки бензиностанции, магазини и ресторанти и да предизвика фалити. Възможно било напливът от гърци, които пазаруват у нас, да доведе до рязко покачване на цените на стоките и услугите в България.

В заключение се твърди, че промяната за жителите в Северна Гърция била неизбежна, но и предлагала възможност за гръцката страна да премине от „отбранителна позиция“, например, искания за нулев ДДС на границата, към „креативна“ – да привлича клиенти от България. Интензитетът на трансграничната търговия зависел главно от това как ще реагират гръцките предприемачи. Това било предизвикателство, но необходимо за поддържането на динамичен бизнес.

