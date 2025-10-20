Аспект на деня и фаза на Луната на 21 октомври 2025 г. Готови за Новолунието

На 21 октомври 2025 г. Луната е във фаза Новолуние. То ще се случи в знака Везни и ще настъпи в 15:24 ч. Това е идеалният момент да забавите темпото и да направите крачка назад. Ако отдавна сте искали да промените нещо в живота си, е време да положите основите. Но не разрушавайте това, което вече съществува. Много по-ефективно е да променяте нещата постепенно. Взаимоотношенията ще бъдат особено силно повлияни. Новолунието във Везни е идеално за най-накрая да разберете какво искате в едно партньорство, независимо дали става въпрос за любовна връзка, приятелство или взаимодействие с колеги.

Новолуние 2025 година

Време за желания

Едно конкретно и позитивно формулирано желание ще позволи на Вселената да ви подкрепи и да ви помогне да се движите в правилната посока. Не забравяйте обаче, че всеки спор, който се появява неочаквано, или неоснователно оплакване, може да разруши всичко пред очите ви. Отделете време, за да разрешите конфликти, които отдавна висят на косъм.

Намирането на компромис ще бъде по-лесно сега, защото ще сте готови да отстъпите на другия човек и той ще ви отвърне със същото. Сегаосновната цел не е да се спечели, а да се намери решение, което удовлетворява и двете страни.

Пълнолуние 2025 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване и промени във външния вид. Сънищата през този ден може да са тежки и страни, но за щастие често са лъжливи.

Новолуние на 21 октомври 2025 г. Съвети за всички зодии

Снимки: iStock