Лайфстайл:

Лицензите на куп родни треньори изтичат – сред тях са националният селекционер и наставникът на ЦСКА

06 декември 2025, 12:24 часа 466 прочитания 0 коментара
Лицензите на куп родни треньори изтичат – сред тях са националният селекционер и наставникът на ЦСКА

Лицензите на множество български треньори изтичат в края на 2025 година. Сред тях са националният селекционер Александър Димитров, както и наставникът на ЦСКА Христо Янев. Това съобщиха колегите от „24 часа“. Според информациите те ще подновят документите, но първо трябва да преминат през задължителен опреснителен курс. Той е насрочен за средата на месец декември и ще се проведе в треньорската школа в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София.

Лицензите на Тодор Янчев и Бойко Величков също изтичат 

С изтичащи лицензи са още селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България до 21 години Тодор Янчев, както и помощник-треньорът на Александър Димитров при мъжете – Явор Вълчинов. Тапията на спортния директор на ЦСКА Бойко Величков също изтича, но за момента няма яснота дали той ще се яви на опреснителния курс, за да я поднови.

Христо Янев

Кои други са в списъка? 

В дългия списък на треньори с изтичащи лицензи попадат още редица наставници и бивши футболисти. Сред тях са Александър Томаш, Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Росен Кирилов, Здравко Здравков, Мариян Христов, Владимир Иванов – Фугата, Викторио Павлов, Николай Костов и Петър Колев. Очаква се всеки един от тях да се яви на опреснителния курс в НСА, за да подновят своите тапии.

ОЩЕ: Селекционерът на България: Действията на Вуцов са грешка на младостта. Кръстев милее за родния футбол

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Национален отбор по футбол Мариян Христов Радостин Кишишев Тодор Янчев Александър Димитров Николай Костов Христо Янев Светослав Тодоров Александър Томаш Здравко Здравков Владимир Иванов Росен Кирилов Петър Колев Бойко Величков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес