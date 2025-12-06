Днес е Никулден: Невероятната история на светеца, чиито чудеса продължават и днес

Никулден е един от най-тачените християнски празници и любим повод да се съберат около трапезата много от българските семейства. За жалост, голяма част от хората пропускат религиозния момент покрай рибните специалитети и забравят, че с този празник отдаваме почит на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, починал на същата дата.

Св. Николай (Никола) или Николаус, ако трябва да бъдем максимално точни, е източноримски духовник, епископ на град Мир в област Ликия. Роден е в Патара около 15-ти март 270 г., а името му произлиза от гръцките думи nikáo (побеждавам) и laós (народ).

Приживе е бил известен като противник на езичеството, а след смъртта си е почитан като светец и закрилник на моряците, децата, търговците и банкерите. Наречен е чудотворец, защото през живота си е извършил не едно и две чудеса. Делата му били винаги с цел да закрилят, умиротворяват и да лекуват.

Св. Николай умира на 6-ти декември 343 г. в гр. Мир (днес – Демре, Турция) и е погребан в местната катедрала. Относно живота и най-вече смъртта му се носят много легенди, имащи за цел по-скоро да омаловажат делото и чудодейната мощ на светеца, отколкото да го възхвалят.

Например, твърди се, че мощите му са откраднати от италиански моряци през 1099 г. и са пренесени в град Бари. Че мощите му се намират и до ден-днешен в италианския град, е факт. Но истината е доста по-различна от това, което ни представят. За невярващите тя ще прозвучи налудничаво, но чудесата са за онези, които имат сетива, за да ги възприемат.

През 11 век Св. Николай се явява едновременно в съня на дожа на Венеция и дожа на Генуа. Моли ги да отидат в град Мир, да вземат мощите му и да ги отнесат в Бари, за да не бъдат поругани от езичниците. На следващия ден, независимо един от друг, двамата дожи вземат решение и изпращат флотите си в град Мир, за да изпълнят желанието на светеца.

През цялото време имат силен попътен вятър и пътуването минава гладко и безпроблемно. Влизат в града, без да хвръкне и една стрела. Вземат мощите и ги пренасят в катедралата в Бари, по изричното желание на светеца, полагайки ги в саркофаг.

След 6 месеца от саркофага потича благодатно миро, което днес се съхранява във всички католически и православни християнски храмове. С него се кръщават, венчават и погребват християните. Оттам идва т.нар. миропомазване.

На 6 декември православната църква почита Свети Николай Чудотворец, който се смята за избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите.

