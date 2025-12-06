Най-добрият петзвезден луксозен Медикъл и СПА хотел за 2025 г. е "Grand Resort Pavel banya" (СНИМКИ)

Луксозният петзвезден Гранд Резорт Павел баня спечели наградата за най-добър петзвезден луксозен балнеолечебен (Медикъл и СПА) хотел на 2025 г. по време на 30-ите юбилейни награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Бялото мраморно бижу завоюва една от най-престижните награди у нас в година, изпълнила стотици хиляди гости със специални луксозни изненади в почивки, комбиниращи лечение, вкус за сетивата и процедури за тялото.

Отличието бе получено от Галина Стефанова - Медикал и СПА мениджър на "Дома на здравето" на Павел баня, а статуетката бе връчена от представители на висшия ешалон на туризма у нас в лицето на зам.-министър Павлин Петров. Церемонията по раздаване на Годишните награди за професионални постижения в областта на туризма се състоя на в навечерието на празниците в известен столичен хотел.

"Създадохме най-разнообразния, иновативен и модерен медикъл епицентър в региона. Освен почивка и лечение, имаме и най-големия СПА център, който предоставя възможност за затваряне на цикъла на лечение. Важно е да извадим хората от средата, която ги разболява и да постигнат здравословен и духовен баланс. Съчетахме традициите със съвременните технологии в рехабилитационната медицина. Оценявам това като бизнеса на бъдещето, тъй като здравето е най-важната инвестиция", споделя собственикът и финансов директор на "Дома на здравето" Красимира Тодорова.

Престижните награди

Церемонията по раздаване на Годишните награди за професионални постижения в областта на туризма предоставиха на десетки хотели отличия, връчени от водещи имена в българския туризъм - членове на БХРА, представители на държавната администрация, на неправителствените организации в туризма, представители на печатните и електронни медии.

БХРА е първата професионална организация в туризма, която връчва награди от 1996 година насам. Годишните награди на БХРА традиционно отличават най-добрите в туристическия сектор за изминалата година, а отличието носи престиж и привлича повече гости.

Лукс, който впечатлява

През цялата година стотици хиляди посетители бяха впечатлени от модерните и високотехнологични лечебни апарати, които използват магията на минералните води на Павел баня и превръщат обикновената луксозна почивка в приключение за тялото и всяко сетиво. Ето защо "Домът на здравето" е носител и на изключително престижната награда за най-добра Медикъл и СПА концепция на България от Наградите на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм за 2025 г.

В сърцето на Розовата долина хотелският комплекс привлича със своя изискан лукс, елегантност във всеки детайл и иновативен подход в съвременните процедури и лечебни пакети, “Домът на здравето” на Павел баня приветства своите гости и в студените месеци с топлината на курорта и спокойствието на Балкана, а атрактивните оферти и специалните намаления до края на годината очакват гостите тук.п

Павел Баня 6155

ул. Петко Колев 32,

тел.: 0878 200 800

