Страхотна Малена Замфирова се качи на подиума на старта от Световната купа по сноуборд в Китай!

Страхотен старт на сезона за Световната купа по алпийски сноуборд направи днес Малена Замфирова в Милин, Китай. Най-добрата българска състезателка кара много добре в едва шестия си старт за Кристалния глобус и спечели малкия финал срещу първата от квалификациите Зузана Мадерова, Чехия. Въпреки че на полуфинала падна, Замфирова намери сили за отлично каране за мястото на подиума.

Победителка при жените днес стана Лучия Далмасо, Италия.

Това е втори подиум за младата ни надежда в сноуборда

За българката това е втори подиум за Световната купа след второто място в Криница през миналия сезон. Тя печели и 60 точки за СК, където е трета в момента.

При мъжете Радослав Янков влезе във финалите с 13-ти резултат от квалификациите, но на осминафинала бе спрян от четвъртия от пресявките Аарон Марш, Италия. В крайното класиране Янков е 14-ти. Победител е Маурицио Бормолини, Италия.

Утре е вторият старт в Милин, а двамата българи ще карат отново в паралелния гигантски слалом. БНТ 3 ще излъчи финалите от 7:30 часа.

