06 декември 2025, 11:18 часа 709 прочитания 0 коментара
Къмпинг "Арапя" е под вода, улици и постройки в Царево са отнесени от ново наводнение (ВИДЕО)

Продължителните валежи в Бургаско предизвикаха локални наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево. Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати, съобщиха от общината.

Обилни валежи през изминалата нощ предизвикаха локални и временни наводнения по някои пътни участъци в района на Царево. В по-ниските точки на пътната мрежа, в сутрешните часове на деня, е имало повече вода, което е затруднило движението. Към момента няма непроходими участъци. Още: Червен, оранжев и жълт код в почти цялата страна за валежи

По данни от метеорологичната станция в Бургас около 130 литра валежи на квадратен метър са паднали в района на царевското село Изгрев. Интензивният дъжд е довел и до повишаване на водните количества в малките дерета и реки, но водата се оттича, подчертаха от общинската администрация.

Наводненията и спомен за близкото минало

Локални наводнения отново е имало в района на къмпинг "Арапя“ - основно в терени, които са в непосредствена близост до коритото на реката. Няма данни за сериозни щети, а водата постепенно се оттича. БТА припомня, че това е трето наводнение в къмпинга за тази година. В началото на октомври бяха регистрирани над 410 л/кв.м валежи в района само за едно денонощие.

Местните власти призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в участъците, където все още има мокри или частично наводнени платна.

