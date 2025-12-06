Любопитно:

Екипажът на танкера "Кайрос" край Ахтопол има храна и вода за 3 дни

06 декември 2025, 12:48 часа 369 прочитания 0 коментара
Екипажът на танкера "Кайрос" край Ахтопол има храна и вода за 3 дни

Атакуваният от дронове танкер, който вчера пусна котва на по-малко от километър от брега на Ахтопол, остава на мястото си. Силното вълнение пречи българските власти да стигнат до екипажа и да направят проверка на борда. Това е един от двата танкера, които бяха ударени от дронове в Босфора в средата на седмицата. Плава под флага на Гана.

Директорът на ГД „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов обясни, че около 12:15 ч. в петък корабът е засечен от българските институции. „В първите часове по радио-комуникационните канали не протичаше връзка, екипажът не общуваше с българските власти. Сформирахме щаб, малко по-късно екипажът започна да отговаря на нашите съобщения“, обясни Златанов.

Все още няма официални данни как корабът е попаднал край Ахтопол. След като е установена връзка с плавателния съд са дадени указания. На борда на „Кайрос“ има 10 души екипаж, като всички те са добре, съобщават българските власти и допълват, че плавателният съд е празен. Капитанът обаче не е на танкера.

Още: Заради силно морско вълнение: Спират спасителната операция на танкера „Кайрос“ край Ахтопол

„Състоянието на екипажа е добро разполагат с храна и вода за три дни. Танкерът се намира на 700-800 метра от брега на Ахтопол. Вятърът е над 15 м в секунда, морето е 4-5 бала, корабът се държи стабилно не представлява опасност както за екипажа, така и за околната среда“, обясни Румен Николов, дир. Дирекция „Аварийни и спасителни дейности“ към „Морска администрация“.

По думите му българските власти, те са засекли танкера, още докато влачен от турски бускиращ кораб. След като се разделят двата плавателни съда е уведомена „Морска администрация и гранична полиция“ за предприемане на мерки. Предстои да се уточни защо корабът е довлечен до български териториални води. Водят се разговори с Турция, на чиято територия танкерът е ударен от украински дрон.

Българските институции изготвят план за реакция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Осигурили сме постоянен контакт с екипажа на кораба. Към момента нямат нужда от евакуационни действия. В момента, в който вятърът отслабне и имаме достъп с летателно средство хеликоптер, ще им предоставим техника, хранителни продукти и вода“, заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Още: Ударен от Украйна кораб е в наши териториални води, има опасност да заседне край Ахтопол (ВИДЕО)

След като времето се успокои, корабът ще бъде отбуксиран на безопасно място в района Бургаския залив. За целта обаче е необходимо решение на Министерския съвет. Собственик на танкера е китайска фирма, търси се връзка с него.

Според местните капитани на рибарски кораби времето ще се стабилизира след няколко дни. Месните хора са притеснени най-вече от последствията за туризма.

„Това се случва във възможно най-лошите условия. Силен източен вятър, огромни вълни и много неизвестни. Имам сериозни опасения, че въпреки твърденията, че корабът е празен, мисля, че има достатъчно гориво вътре. Ако кораба се разбие в скалите – ще нанесе щети на цялото крайбрежие“, коментира Здравко Василев.

Няма риск от замърсяване на околната среда, танкерът не превозва петрол, категорични са българските власти. Проверка се извършва по въздух, а от „Гранична полиция“ се извършва постоянен мониторинг с термокамери.

Още: За 48 часа: Трети танкер, свързан с Русия, потъва (ВИДЕО)

"Атакуват ни с дронове": Втори танкер гори в Черно море (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Танкер Ахтопол танкер Кайрос
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес