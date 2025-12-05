Аспект на деня и фаза на Луната на 6 декември 2025 г. Съвети за деня

На 6 декември 2025 г. Луната е намаляваща. 16-и лунен ден до 18:08 ч. Основното предизвикателство на деня е да устоите на изкушението да усложнявате прекалено прости неща, да избягвате да търсите проблеми там, където няма такива, и да избягвате опитите да налагате промяна на нещо, което все още не е готово за такава. Понякога мъдростта се крие в това да позволите на събитията да си вървят по свой собствен път, доверявайки се на естествения поток на живота.

Ретрограден Меркурий 2026 г.

Не бързайте

Позволете си спокойна сутрин, без да бързате; слушайте желанията си с чаша чай. Ако трябва да проведете важен разговор, изберете време преди обяд, като подготвите ясен и приветлив изказ. През деня правете неща, които носят усещане за стабилност и заземяване – от домакинските задължения до бюджетирането. Вечерта създайте атмосфера на пълно спокойствие: приглушено осветление, любимата ви музика, може би топла вана. Преди лягане благодарете на деня за яснотата, която ви е дал. Вземайте решения, основани на разума, интуицията и загрижеността за вашето благополучие.

Сънища и подстригване

Денят е благоприятен за подстригване - то ще се отрази добре на външността и самочувствието ви. Сънищата в този лунен ден са верни и скоро ще се сбъднат.

